Féminicide, budget, Grand raid, éléphants de mer et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 22 octobre 2024 : - Derrière le féminicide du Port, l'éternelle question de la prise en charge des victimes - Budget 2025 : les députés entament l'examen d'un projet de budget au devenir incertain - Grand raid 2024 : les photos d'Imaz Press dans la presse locale et nationale - Mortalité anormale d’éléphants de mer sur une île de l'archipel Crozet - La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça va chauffer

Derrière le féminicide du Port, l'éternelle question de la prise en charge des victimes

Après la découverte du corps sans vie d'une mère de famille ce week-end au Port, la piste du féminicide est privilégiée par les enquêteurs. Son ex-conjoint, qui a été retrouvé dans le même véhicule avec une plaie profonde au cou, est le principal suspect. Il avait été visé par une plainte pour violences seulement quelques jours avant. Plainte qui devait…être classée sans suite, à condition qu'il effectue un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales. Le suspect était attendu le 6 novembre au commissariat, soit près de trois semaines après la plainte initiale. Âgée de 34 ans, la victime a été tuée entre temps. Une affaire qui relance les interrogations autour de l'efficacité de la prise en charge des victimes de violences conjugales.

Budget 2025 : les députés entament l'examen d'un projet de budget au devenir incertain

Les députés ont entamé lundi l'examen de la partie "recettes" du budget de l'Etat pour 2025, qui prévoit 60 milliards d'économies, avec pour horizon une adoption sans vote via l'article 49.3 de la Constitution, faute de majorité pour le gouvernement à l'Assemblée.

Grand raid 2024 : les photos d'Imaz Press dans la presse locale et nationale

Pour cette édition 2024 du Grand raid, Imaz Press a une nouvelle fois fourni des images à l'organisation des courses. Les photos ont été reprises et diffusées par plusieurs médias locaux et nationaux. Cela a notamment été le cas du Quotidien, d'Outremer la 1ere, du Monde, de l'Equipe, d'Ouest France, ainsi que dans les magazines spécialisées tels que Jogging international, Outside, Ski nordique ou encore Trail endurance mag. Une vidéo juste en dessous pour faire un récapitulatif (Photo www.imazpress.com)

Mortalité anormale d’éléphants de mer sur une île de l'archipel Crozet

Une mortalité anormale est actuellement constatée au sein de plusieurs colonies d’éléphants de mer sur l’île de la Possession dans l'archipel Crozet, a indiqué lundi après-midi 21 octobre 2024 la préfecture des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf). "Les premières observations réalisées sur le terrain font apparaître une probable contamination par un pathogène d’origine grippale" note la préfecture dans un communiqué

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça va chauffer

Ce mardi 22 octobre 2024, Matante Rosina n'annonce pas de beau temps du côté de Saint-Jo et de Saint-Philippe le matin. En revanche, ailleurs le temps est bien ensoleillé. Au fil des heures, quelques nuages débarquent sur le nord ouest. Du côté des plages, si vous êtes en vacances, prévoyez la crème solaire. Le soleil chauffe bien. Dans l'est, le beau temps est de retour en début d'après-midi.