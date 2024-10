Grand raid 2024 : les photos d'Imaz Press dans la presse nationale

Pour cette édition 2024 du Grand raid, Imaz Press a une nouvelle fois fourni des images à l'organisation des courses. Les photos ont été reprises et diffusées par plusieurs médias locaux et nationaux. Cela a notamment été le cas du Quotidien, d'Outremer la 1ere, du Monde, de l'Equipe, d'Ouest France, ainsi que dans les magazines spécialisées tels que Jogging international, Outside, Ski nordique ou encore Trail endurance mag. Une vidéo juste en dessous pour faire un récapitulatif (Photo www.imazpress.com)