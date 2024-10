Halloween, Espagne, world arc, toit et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 31 octobre 2024 : - Granmer Kal i larg pa lo kor dovan Halloween - Espagne : au moins 95 morts et de nombreux disparus dans des inondations dévastatrices - Les voiliers du World Arc ont accosté à La Réunion - Mon toit est-il prêt pour la saison cyclonique ? - La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans les Plaines, soleil ailleurs

Granmer Kal i larg pa lo kor dovan Halloween

Longtemps marginale et diabolisée, la fête d'Halloween entre peu à peu dans les foyers réunionnais. Les jeunes générations sont attirées par cette fête commerciale aux origines celtiques. Granmer Kal est contestée sur son territoire par les déguisements en tous genres et à la chasse aux sucreries sur le modèle américain, mé Granmer Kal i larg pa lo kor dovan Halloween

Espagne : au moins 95 morts et de nombreux disparus dans des inondations dévastatrices

Des inondations dévastatrices ont coûté la vie à au moins 95 personnes dans le sud-est de l'Espagn, ans la région de Valence et en Andalousie, dans la nuit de mardi à mercredi, alors que de nombreuses personnes restent portées disparues dans des zones difficilement accessibles.

Les voiliers du World Arc ont accosté à La Réunion

Le World Arc est arrivé à La Réunion. Ce mercredi matin 30 octobre 2024, les voiliers de la 13ème édition du World Arc ont accosté au port de la Pointe des Galets ! 21 équipages et près de 90 participants venus des quatre coins du monde pour cette étape de leur course internationale. L'occasion d'échanger avec ces aventuriers sur leur quotidien au bord d'un voilier opérant le tour de monde

Mon toit est-il prêt pour la saison cyclonique ?

Comme chaque année, la période cyclonique approche et avec elle, l’angoisse de dégâts matériels, de déclaration à l’assurance…

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans les Plaines, soleil ailleurs

Ce jeudi 31 octobre 2024, Matante Rosina sent un peu de pluie du côté des Plaines et aussi sur le littoral est. Le soleil est partout ailleurs. Au fil des heures, les nuages se forment sur les pentes et peuvent donner quelques petites averses dans les hauts du nord. Le vent va bien souffler vers Sainte-Suzanne pour atteindre les 60 km/h en rafales.