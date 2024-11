Lissage brésilien, manifestation, homme poignardé, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 4 novembre 2024 : - Lissage brésilien : avoir les cheveux lisses envers et contre tout, y compris sa santé et son identité - La diaspora ultramarine manifeste à Paris contre la vie chère - Saint-Denis : un homme poignardé à mort sur le Barachois - Saint-Benoît : sept détentions de produits stupéfiants relevées par les forces de l'ordre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matinée ensoleillée et après-midi maussade

Lissage brésilien : avoir les cheveux lisses envers et contre tout, y compris sa santé et son identité

Des produits capillaires utilisés pour le lissage brésilien ont causé des cas d'insuffisance rénale aigüe en France. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) a sonné l'alerte après l'intoxication de quatre personnes hospitalisées entre janvier et août 2024. À La Réunion, la technique séduit très largement. Raisons pratiques, choix esthétique, influence culturelle et autres normes raciales sont autant de facteurs qui peuvent expliquer le succès de cette pratique… à risques

La diaspora ultramarine manifeste à Paris contre la vie chère

"A yen pou yo !" (plus rien à leur donner, en créole): quelques milliers de personnes issues de la diaspora ultramarine, vêtues de rouge, ont manifesté dimanche après-midi contre la vie chère en Outre-mer, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Saint-Denis : un homme poignardé à mort sur le Barachois

Dans des circonstances encore indéterminées, un homme a été poignardé à mort ce dimanche soir 3 novembre 2024 en face de l'hôtel situé sur le Barachois. L'agresseur présumé a été interpellé

Saint-Benoît : sept détentions de produits stupéfiants relevées par les forces de l'ordre

Ce week-end du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre 2024, un total de 49 opérations de sécurisation et de sécurité routière ont été menées par la police et la gendarmerie. Au cours de ce week-end 180 infractions dont 24 délits ont été relevées par la police. Du côté de la gendarmerie, 144 infractions ont été relevées dont 18 conduites sous stupéfiants et 7 détentions de produits stupéfiants

La pa Météo France i di, sé zot i di - Matinée ensoleillée et après-midi maussade

Matante Rosina a sorti sa capeline en cette matinée de lundi 4 novembre 2024. Le soleil est au rendez-vous mais ne fera pas long feu puisqu'un amas de nuage est à prévoir dans l'intérieur de l'île. Quelques averses sont même à prévoir dans le secteur Nord et Est dans l'après-midi