VIH, présidentielle américaine, Clinique Durieux, Didier Robert et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 6 novembre 2024 : - Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles, La Réunion : le VIH et la consommation de drogues augmentent et inquiètent - Harris ou Trump: jour de vote historique aux Etats-Unis - Le Tampon : l'ARS suspend les activités de chirurgie et d’endoscopie de la Clinique Durieux - Loyers payés par la Région : Didier Robert condamné à 8 mois de sursis, 100.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi sous le soleil et les cheveux au vent

Madagascar, Comores, Maurice, Seychelles, La Réunion : le VIH et la consommation de drogues augmentent et inquiètent

Alors que la lutte contre le VIH a fait des avancées remarquables ces dernières années, la situation se dégrade dans certains pays de l'océan Indien. A Madagascar notamment, les nouvelles infections ont explosé. Et l'augmentation de la consommation de drogues comme l'héroïne ne fait qu'accentuer la crise.

Harris ou Trump: jour de vote historique aux Etats-Unis

Des dizaines de millions d'Américains bouclent leur vote mardi soir pour décider qui de Kamala Harris ou de Donald Trump dirigera les Etats-Unis, une présidentielle historique et anxiogène pour le pays et le monde.

Le Tampon : l'ARS suspend les activités de chirurgie et d’endoscopie de la Clinique Durieux

Le directeur général de l’ARS de La Réunion annonce suspendre les activités de chirurgie et d’endoscopie de la Clinique Durieux, au Tampon, ce mardi 5 novembre 2024. Cette décision fait suite à une inspection menée par les équipes de l’ARS la semaine dernière, qui a constaté de nombreux manquements dans la gestion des risques sanitaires et la maîtrise de la qualité et de la sécurité des soins au sein de l’établissement.

Loyers payés par la Région : Didier Robert condamné à 8 mois de sursis, 100.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité

Ce mardi 5 novembre 2024, c'est au tribunal de Saint-Denis que Didier Robert avait rendez-vous. L'ancien président de Région a été condamné à 8 mois de sursis, 100.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité dans le cadre de faits de concussion et de prise illégale d’intérêts dans l'affaire des indemnités de logement qu'il a perçues de la collectivité lorsqu'il était en poste entre 2016 et 2020. Une procédure ouverte en 2022 à la suite d’un signalement de la chambre régionale des comptes. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet. L'avocat de Didier Robert a annoncé faire appel de la décision.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mercredi sous le soleil et les cheveux au vent

Les nuages et averses enfin dissipés, Matante Rosina va se réveiller doucement sous le soleil. Toutefois, cet ensoleillement sera de courte durée - sauf sur le littoral - puisque l'après-midi quelques nuages se formeront, provoquant quelques averses. Matante devra quand même veiller à tenir sa capeline car le vent va souffler sur le sud de l'île.