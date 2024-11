Clinique Durieux : suspension des activités de chirurgie et d’endoscopie

Le directeur général de l’ARS de La Réunion annonce suspendre les activités de chirurgie et d’endoscopie de la Clinique Durieux, au Tampon, ce mardi 5 novembre 2024. Cette décision fait suite à une inspection menée par les équipes de l’ARS la semaine dernière, qui a constaté de nombreux manquements dans la gestion des risques sanitaires et la maîtrise de la qualité et de la sécurité des soins au sein de l’établissement. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Clinique Durieux)

La Clinique Durieux et le centre de dialyse MG Durieux avaient fait l'objet d'un refus de certifications de la Haute Autorité de Santé en janvier 2024, pour des insuffisances concernant déjà le respect des règles d’hygiène, la sécurité du circuit du médicament et la démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.

A la suite de cette décision exceptionnelle, l'ARS avait pris acte de l'engagement de la Clinique Durieux de remédier au plus vite aux écarts relevés par la Haute Autorité de Santé et l'agence avait mobilisé des accompagnements méthodologiques régionaux auprès de l'établissement.

L'inspection des derniers jours a mis en évidence des avancées insuffisantes et la persistance de lacunes importantes au regard des exigences de sécurité des soins et de vigilance aux risques infectieux.

Il appartient à la Clinique Durieux de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les recommandations formulées, ce qui lui permettra, après contrôle préalable de l'ARS, de reprendre ses activités dans des conditions optimales de sécurité pour les patients et les personnels.

La maternité et la dialyse ne sont pas concernées par cette suspension, en considération de manquements moindres; toutefois, l'ARS a conditionné la poursuite de ces activités à la mise en œuvre d'actions correctrices sur lesquelles la Clinique Durieux et le Centre MG Durieux doivent s'engager sous 8 jours.

- Continuité des soins -

L'ARS a mobilisé l'ensemble des établissements de santé publics et privés de La Réunion disposant d'une activité chirurgicale afin qu'ils puissent accueillir au plus vite les patients qui avaient des interventions programmées dans les prochains jours et ouvrir des plages opératoires aux chirurgiens de la Clinique Durieux.

Seront priorisés les patients dont les interventions ne doivent pas être différées au regard de leur état de santé. Ces réorientations se feront en accord avec les patients concernés et avec le conseil de leurs chirurgiens.

Il appartient à la Clinique Durieux et à ses équipes médico-chirurgicale d'informer les patients et de les accompagner au mieux vers les autres établissements de santé de l'Ile en capacité de les prendre en charge.