Animaux rois, Trump, Cité des Métiers, Saint-Denis et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 8 novembre 2024 : - À La Réunion, certains animaux de compagnie sont rois - Trump 2025, plus puissant que Trump 2017 - Saint-Pierre : la Cité des Métiers organise la 9ème édition de la Semaine de l’Entrepreneuriat - Saint-Denis : plusieurs personnes interpellées et un blessé léger après une rixe - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie dans l'est au lever du jour

À La Réunion, certains animaux de compagnie sont rois

Chéris comme des membres de la famille ou victimes de maltraitance et d'errance, les animaux de compagnie vivent des réalités opposées à La Réunion. Néanmoins, la tendance semble aller vers une amélioration dans la prise en charge globale. Dans certains foyers, les animaux de compagnie sont même au cœur des préoccupations quotidiennes. Friandises, jeux, services de garde… rien n'est trop beau pour combler ces boules de poils au statut seigneurial

Trump 2025, plus puissant que Trump 2017

Si Donald Trump ajoute la Chambre des représentants à ses nettes victoires électorales à la Maison Blanche et au Sénat, il deviendra en janvier l'un des présidents les plus puissants de l'histoire des Etats-Unis, avec des contre-pouvoirs restreints.

Saint-Pierre : la Cité des Métiers organise la 9ème édition de la Semaine de l’Entrepreneuriat

Du 12 au 15 novembre 2024, se déroule la 9ème édition de la Semaine de l’Entrepreneuriat organisée par la Cité des Métiers dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) au Campus Pro de Saint-Pierre. La Semaine de l'Entrepreneuriat est une occasion unique pour célébrer les talents créatifs et audacieux de l'île, ainsi que pour soutenir ceux qui souhaitent transformer leurs idées en projets concrets.

Saint-Denis : plusieurs personnes interpellées et un blessé léger après une rixe

Une rixe est survenue dans une station-service du boulevard Lancastel ce jeudi 7 novembre 2024. Une personne a été blessée avec un katana, elle a été transportée au CHU. Son pronostic vital n'est pas engagé. Plusieurs personnes ont par ailleurs été interpellées par la BAC.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un peu de pluie dans l'est au lever du jour

Quelques petites averses ont mouillé une partie du littoral est ce matin. Matante Rosina attend que le ciel se dégage pour aller faire sa marche matinale ce vendredi 8 novembre 2024. Ailleurs, c'est un ciel bleu qui se profile. Dans l'après-midi, les nuages s'accrochent le long des pentes mais aussi dans les cirques. Les plages de l'ouest devraient s'assombrir. Le vent se renforce sur le sud de l'île et peut atteindre les 60 km/h en rafales.