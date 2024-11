MMA, Rugby, insolite, Espagne et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 10 novembre 2024 : - Gala de MMA Saint-Denis : une ceinture mondiale en or pour la Réunionnaise Samantha Jean-François - XV de France : les Bleus et Dupont écrasent le Japon 52-12 - Zot lé pa payé pou kroir mé lé vré : le plus crocodile du monde meurt à 120 ans, Batman interpellé, robot artiste - Près d'Almería, le Far West espagnol, plateau de tournage des westerns d'hier et de demain - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau dimanche

Gala de MMA Saint-Denis : une ceinture mondiale en or pour la Réunionnaise Samantha Jean-François

Ce samedi 9 novembre 2024 au gymnase de Champ-Fleuri (Saint-Denis), avait lieu le premier gala officiel de MMA à La Réunion. Dans "la cage", des combattants péi et deux brésiliens. Neuf combats, cinq amateurs et quatre professionnels. C'est devant son public que Samantha Jean-François remettait son titre de championne du monde en jeu. Face à la brésilienne Maristella Nascimento, la sportive péi a expédié le combat, repartant avec la ceinture mondiale GFTC. L'organisation donne d'ores et déjà rendez-vous le 8 février 2025 au Stade de l'Est pour le GFTC3.

XV de France : les Bleus et Dupont écrasent le Japon 52-12

Un retour sous forme de démonstration: un an après son élimination douloureuse en quart de finale du Mondial-2023, le XV de France a retrouvé le Stade de France, Antoine Dupont, et un peu d'entrain en écrasant le Japon 52-12, samedi à Saint-Denis.

Zot lé pa payé pou kroir mé lé vré : le plus crocodile du monde meurt à 120 ans, Batman interpellé, robot artiste

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre 2024, le voici. À 120 ans, Cassius, le plus grand crocodile au monde vivant en captivité selon le Guinness World Records. Le reptile mesurait en effet près de 5,50 mètres et pesait plus d’une tonne selon Sky News est décédé. Il y a aussi Batman et Catwoman qui ont été arrêtés en excès de vitesse pour Halloween. Il y a enfin ce portrait du mathématicien anglais Alan Turing a été octroyé jeudi pour 1,2 million d'euros, devenant la première œuvre d'art réalisée par un robot humanoïde vendue aux enchères

Près d'Almería, le Far West espagnol, plateau de tournage des westerns d'hier et de demain

Les détonations claquent devant le saloon et un cowboy s'effondre: décor d'innombrables westerns spaghetti dans les années 1960-70, la région d'Almería, en Andalousie, exploite toujours cet âge d'or, entre parcs d'attraction, festival de cinéma et tournages de nouveaux films.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau dimanche

Pour Matante Rosina, le temps de ce dimanche 10 novembre 2024 va ressembler à celui d'hier. Du soleil le matin et des nuages sur les hauteurs dans l'après-midi d'après elle. Les côtes restent sous le soleil, mettez vous à l'ombre.