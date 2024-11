Le plus crocodile du monde meurt à 120 ans, Batman interpellé, robot artiste

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 4 novembre au vendredi 8 novembre 2024, le voici. À 120 ans, Cassius, le plus grand crocodile au monde vivant en captivité selon le Guinness World Records. Le reptile mesurait en effet près de 5,50 mètres et pesait plus d’une tonne selon Sky News est décédé. Il y a aussi Batman et Catwoman qui ont été arrêtés en excès de vitesse pour Halloween. Il y a enfin ce portrait du mathématicien anglais Alan Turing a été octroyé jeudi pour 1,2 million d'euros, devenant la première œuvre d'art réalisée par un robot humanoïde vendue aux enchères (Photo D.R.)

- Australie : Cassius, le crocodile le plus long du monde, est mort à plus de 120 ans

Cassius - un crocodile géant qui vivait à Green Island, une réserve au nord-est de l’Australie - est mort quelques semaines après le déménagement de son propriétaire dans une maison de retraite. Cassius était le plus grand crocodile au monde vivant en captivité selon le Guinness World Records. Le reptile mesurait en effet près de 5,50 mètres et pesait plus d’une tonne selon Sky News.

"C’est avec une profonde tristesse que nous partageons le décès de notre compagnon bien-aimé Cassius, écrit le Marineland Melanesia. Il était plus qu’un simple crocodile, c’était un membre chéri de notre famille qui a apporté joie et compagnie à son meilleur ami George pendant plus de 37 ans."



Cassius n’est pas né dans un parc, rappelle la BBC. Il avait vécu de nombreuses années à l’état sauvage, où il s’était fait remarquer par ses attaques sur le bétail et contre les hélices de bateau. Au moment de sa capture, il avait entre 30 et 80 ans selon les experts, rapporte BFM.

- Ardennes : Batman et Catwoman arrêtés en excès de vitesse

Le jeudi 31 octobre 2024, en plein Halloween, ce sont des contrevenants un peu particuliers qui ont été stoppés dans leur élan par la gendarmerie des Ardennes. Au volant, Batman et Catwoman. Pas les vrais bien sûr, mais deux copies, deux Hollandais déguisées. Le couple se trouvait à bord d'une Porsche et venait d'être flashé à 203 km/h, sur l'A304.

Leur bolide a été immobilisé avant d'être conduit à la fourrière et le conducteur s'est vu retirer son permis de conduire. Le couple devra s'acquitter d'une amende de 750 euros pour cet excès de vitesse.

Une interdiction de circulation temporaire sur les routes françaises pourrait leur être signifiée après cet excès de vitesse.

Malgré les mauvaises nouvelles, le duo a su garder le sourire et a été jusqu'à prendre la pose pour quelques clichés... au côté d'un gendarme.

• La première oeuvre d'un robot humanoïde vendue aux enchères pour 1,2 million d'euros

Un portrait du mathématicien anglais Alan Turing a été octroyé jeudi pour 1,2 million d'euros, devenant la première œuvre d'art réalisée par un robot humanoïde vendue aux enchères, a annoncé Sotheby's.

L'oeuvre, intitulée "A.I. God" (Dieu de l'intelligence artificielle ou IA), réalisée par "Ai-Da", le premier artiste robot ultraréaliste au monde, a pulvérisé les prévisions pour atteindre 1,3 million de dollars, lors d'une vente en ligne par la maison d'enchères.

"Le prix de vente record atteint aujourd'hui pour la première œuvre d'art d'un artiste robot humanoïde mise aux enchères marque une étape de l'histoire de l'art moderne et contemporain et reflète l'intersection croissante entre la technologie de l'intelligence artificielle et le marché mondial de l'art", a déclaré la maison de vente.

"La valeur fondamentale de mon travail est sa capacité à servir de catalyseur au dialogue sur les technologies émergentes", a déclaré le robot artiste, qui s'exprime par le biais d'une IA.

Selon Ai-Da, le "portrait du pionnier Alan Turing invite les spectateurs à réfléchir à la nature divine de l'IA et de l'informatique tout en considérant les implications éthiques et sociétales de ces progrès".

Le robot ultraréaliste ressemble à une femme avec de grands yeux et une perruque brune, et est l'un des plus perfectionné au monde.

Ai-Da porte un nom inpsiré d'Ada Lovelace, considérée comme une pionnière de l'informatique, et a été conçue par Aidan Meller, spécialiste de l'art moderne et contemporain.

Ce robot-artiste, qui utilise l'IA pour créer des tableaux ou des sculptures, dispose de caméras dans ses yeux et ses mains bioniques. Il se déplace et s'exprime de manière autonome, sans intervention humaine.

"Les plus grands artistes de l'histoire ont été aux prises avec leur époque, et ont à la fois célébré et remis en question les changements de la société", a souligné M. Meller.

Alan Turing, un mathématicien et cryptologue pendant la Seconde Guerre mondiale, considéré comme l'un des pères de l'informatique, s'était inquiété des futurs usages de de l'IA dès les années 1950.

Les "tons sombres et les facettes brisées du visage" du portrait du mathématicien semblent suggérer "les difficultés à propos desquelles Alan Turing nous a mis en garde lorsqu'il s'agira de gérer l'IA", a relevé M. Meller.

Les œuvres d'Ai-Da nous demandent "où le pouvoir de l'IA nous mènera, ainsi que de la course mondiale à l'exploitation de ce pouvoir", a-t-il ajouté.

