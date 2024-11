Australie : Cassius, le crocodile le plus long du monde, est mort à plus de 120 ans

Cassius - un crocodile géant qui vivait à Green Island, une réserve au nord-est de l’Australie - est mort quelques semaines après le déménagement de son propriétaire dans une maison de retraite. Cassius était le plus grand crocodile au monde vivant en captivité selon le Guinness World Records. Le reptile mesurait en effet près de 5,50 mètres et pesait plus d’une tonne selon Sky News.

"C’est avec une profonde tristesse que nous partageons le décès de notre compagnon bien-aimé Cassius, écrit le Marineland Melanesia. Il était plus qu’un simple crocodile, c’était un membre chéri de notre famille qui a apporté joie et compagnie à son meilleur ami George pendant plus de 37 ans."



Cassius n’est pas né dans un parc, rappelle la BBC. Il avait vécu de nombreuses années à l’état sauvage, où il s’était fait remarquer par ses attaques sur le bétail et contre les hélices de bateau. Au moment de sa capture, il avait entre 30 et 80 ans selon les experts, rapporte BFM.

