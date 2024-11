MMA à Saint-Denis : une ceinture mondiale en or pour la Réunionnaise Samantha Jean-François

Ce samedi 9 novembre 2024 au gymnase de Champ-Fleuri (Saint-Denis), avait lieu le premier gala officiel de MMA à La Réunion. Dans "la cage", des combattants péi et deux brésiliens. Neuf combats, cinq amateurs et quatre professionnels. C'est devant son public que Samantha Jean-François remettait son titre de championne du monde en jeu. Face à la brésilienne Maristella Nascimento, la sportive péi a expédié le combat, repartant avec la ceinture mondiale GFTC. L'organisation donne d'ores et déjà rendez-vous le 8 février 2025 au Stade de l'Est pour le GFTC3 (Photos : sly/www.imazpress.com)

Concentrés, prêts à enchaîner les coups de pied et coups de poing, c'est armés de leurs gants et leurs protège-dents, devant un public venu en nombre et sous les yeux des juges de la FFMAF (French MMA Fédération) que les combattants sont entrés dans l'arène, accompagnés de leurs coachs.



- Samantha Jean-François championne -

Alors que l'hymne brésilien et l'hymne français ont retenti, c'est le regard rivé vers la victoire que s'est avancée la réunionnaise Samantha Jean-François. Face à elle, Maristella Nascimento, brésilienne, dans la catégorie des moins de 52 kilos.

Ni une, ni deux, alors que le format du combat était de cinq fois cinq minutes, c'est en l'espace de quelques secondes que "le piment cabri de La Réunion" a mis son adversaire au sol.

Émue aux larmes, sous le regard de ses proches, c'est avec énormément de joie que Samantha Jean-François remporte la ceinture mondiale GFTC par soumission.

Après avoir krazé un ti maloya de la victoire, la combattante déclare : "cette année a été très difficile pour moi et cela ne reflétait pas la passionnée que je suis et là, je voulais prouver à la terre entière et à La Réunion que j'ai ma place dans le MMA".

"À 37 ans, je suis là et je vais rester encore là pendant un très bon moment", ajoute-t-elle.

"Ce soir il n'y avait pas d'autre option que de repartir avec cette ceinture", dit Samantha Jean-François. Écoutez.

Lire aussi - MMA : devant son public, la Réunionnaise Samantha Jean- François remettra en jeu sa ceinture mondiale

- Expedito Valin s'incline -

À 41 ans, le Réunionnais Expedito Valin, vainqueur de multiples combats en sports de combat, venait pour la première fois se tester au MMA.

Opposé au brésilien Alburquérqué Salomao en moins de 77 kilos, celui que l'on appelle le "dragon" du Port s'est incliné après plusieurs rounds. Regardez.

Mais cette défaite n'arrêtera pas le portois. "J'ai ça dans la peau, le sport de combat. Avec papa on rêvait de la cage et tant que je pourrais apprendre et revenir au combat, je serais là pour représenter La Réunion", dit-il, motivé.

- Francis Martin, Bruno Lauret vainqueurs -

Lors des combats pros, se sont affrontés Francis Martin, de la Corvus et BCD CV – spécialiste du muay-thaï et combattant en Thaïlande – opposé à Giovanni Queta Renémandraf de la Team Warrior Sambo. Ce dernier s'entraîne en Afrique du Sud. Tous les deux participaient dans la catégorie des moins de 66 kilos.

Ce fut un combat expéditif qui a eu lieu. À peine quelques secondes après le début de la première reprise, c'est par un droit que Francis Martin a mis à terre son adversaire.

Francis Martin, qui a tenu à adresser un message aux jeunes. "Si vous êtes en difficulté, déscolarisés, je veux dire que je faisais partie de ceux-là et aujourd'hui je suis là". "La jeunesse de La Réunion est capable", a-t-il souligné.

Autre combat, celui de Bruno Lauret de la Team Beaumalais de Saint-Pierre et Éric Rivière de la Team Tiger de l'Est en moins de 77 kilos.

Après une reprise, et sur décision des juges, Bruno Lauret est déclaré vainqueur par abandon.

- Dix amateurs dans la cage -

Sur l'ensemble des combats, cinq voyaient s'affronter dix combattants amateurs. Pour ces combats, trois rounds de trois minutes, sauf si les sportifs parvenaient à faire tomber leur adversaire bien avant.

Premiers dans l'octogone, Marcel Rato de la Team Ematon face à Mickaël Noël de la Team Vauban en catégorie des moins de 61 kilos. C'est en l'espace de deux rounds, qu'a été déclaré vainqueur par les juges et par soumission, Marcel Rato.

Marcel Rato qui, face à la caméra de la GFTC (organisation de l'Océan Indien d'arts martiaux mixtes), s'est dit satisfait de son combat, d'autant "qu'il y avait quelqu'un avec beaucoup d'expérience en face", lance le coach du vainqueur.

Le deuxième combat opposait Kenny Fontaine de la Team MMA 974 à Allan Hang Law de la Team Pythagore pour les moins de 66 kilos.

Après décision des juges, c'est à l'unanimité que Kenny Fontaine a été déclaré vainqueur du combat. S'il avoue "que ce combat a été très technique", pour le champion, "ça a été", dit-il.

Troisième combat, opposant David Benard de la Papangue Fight Academy à Pascal Larichesse de la Team Warrior Sambo en moins de 84 kilos.

C'est seulement après la deuxième reprise que Pascal Larichesse a été déclaré gagnant après "un combat très propre", selon les commentateurs. Regardez.

Avant dernier combat amateur, celui opposant Angelo Strazzula de la MMA 974 à Lucas Sellon de la Team Pyhtagore en moins de 70 kilos. Après décision des juges, Lucas Sellom a été désigné vainqueur par TKO après le deuxième round.

Le TKO (technical knockout), étant décidé par l'arbitre quand un des adversaires est blessé et est incapable de continuer le combat ou quand il décide d'abandonner le combat pour une raison quelconque.

Enfin, pour le dernier combat des amateurs, s'affrontaient Bryan Baillif de la Team Gérard Maillot Gym et Anthony Marie-Louise de la Team Ematom. Regardez.

À l'unanimité, c'est Anthony Marie-Louise qui a été déclaré vainqueur du combat.

- Un combat, plusieurs moyens de gagner -

Le MMA combine à la fois les techniques de percussions telles que coups de pied, de poing, de genou et de coude, issues de la boxe anglaise et du muay-thaï, mais aussi les techniques de préhension en corps à corps, de projections et de soumission, héritées du grappling, lui-même issu du jiu-jitsu brésilien et de la lutte ainsi que des techniques particulières de percussions au sol (ground and pound).

À savoir que les moyens de gagner un combat sont multiples. Les KO/TKO peuvent être obtenus par un simple coup de poing, un coup de pied, un coup de genou, un coup de pied au sol ou d'autres méthodes qui rendent un combattant incapable de riposter.

Les soumissions se produisent lorsqu'un combattant utilise quelque chose comme un étranglement, un armbar ou un heel hook. Il existe également ce qu'on appelle une soumission verbale lorsqu'un combattant crie de douleur.

Une victoire par décision survient lorsque le combat dure trois ou cinq rounds sans résultat. Les notes des juges seront comptabilisées pour déterminer un vainqueur à l'unanimité, à égalité ou même à égalité.

Il existe plusieurs autres façons de remporter un combat de MMA. L'une d'entre elles est la victoire par disqualification. Cela se produit lorsque votre adversaire fait quelque chose pour être retiré du combat.

Un combattant peut également gagner par arrêt de coin, lorsque les entraîneurs de l'adversaire "jettent l'éponge" et annulent un combat.

Mélange de différents arts martiaux, le MMA est en plein essor partout dans le monde. Et si La Réunion a mis du temps à prendre le virage selon certains observateurs, ce sport de combat rencontre un succès grandissant.

Lire aussi - MMA : le sport de combat en vogue a (aussi) des vertus éducatives

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com