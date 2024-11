Allaitement, Moyen-Orient, Run Océan, Crédit agricole et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 12 novembre 2024 : - Beaucoup de femmes ne le savent pas : allaiter réduit le risque de cancer du sein - Les dirigeants arabes et musulmans excluent toute paix avec Israël sans retrait des territoires occupés - Run Océan : la Coupe du Monde de Kayak est lancée - Nos 145.000 sociétaires agissent pour leur territoire - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps globalement ensoleillé

Beaucoup de femmes ne le savent pas : allaiter réduit le risque de cancer du sein

Alors que le dimanche 3 novembre 2024, une vague rose déferlait dans la forêt de l'Étang-Salé, la lutte pour sensibiliser au cancer du sein se poursuit. Si l'accent est mis sur le dépistage, un autre facteur protecteur existe : l'allaitement. Première forme de cancer détectée chez les femmes, à La Réunion, une femme sur quatre est concernée par le cancer du sein.

Les dirigeants arabes et musulmans excluent toute paix avec Israël sans retrait des territoires occupés

Les dirigeants de pays arabes et musulmans ont appelé lundi Israël à se retirer totalement des territoires arabes qu'il occupe pour parvenir à une paix régionale "globale", lors d'un sommet en Arabie saoudite consacré à la situation au Moyen-Orient.

Run Océan : la Coupe du Monde de Kayak est lancée

La Base Nautique de l’Ouest et le Comité Régional Réunion de Canoë Kayak organisent pour la troisième année consécutive la Run Océan, du 11 au 17 novembre 2024 à la base nautique de l'Ouest à Saint-Gilles les Bains. Pour cette première édition Coupe du Monde, la compétition verra s'affronter des athlètes français, sud-africains, espagnols, allemands, mauriciens et marocains à La Réunion.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps globalement ensoleillé

Matante Rosina profite du beau temps pour aller au marché forain de Sainte-Suzanne ce mardi 12 novembre 2024. Dans le nord et l'ouest, le temps devrait être globalement ensoleillé avec quelques passages nuageux possibles dans l'après-midi, sans précipitations prévues. Le sud et les hauteurs pourraient connaître un peu plus de couverture nuageuse.