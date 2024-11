Olivier Hoarau, La Possession, triple infanticide, Crédit agricole et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 13 novembre 2024 : - Affaire Cap Sacré-Cœur : Olivier Hoarau attendu au tribunal correctionnel - Échangeur nord de la Possession : installé en 2014, l'auto-pont provisoire bientôt démonté - Triple infanticide en Haute-Savoie, la mère toujours recherchée - Nos 145.000 sociétaires agissent pour leur territoire - La pa Météo France i di, sé zot i di - Réveil pluvieux dans l'est, soleil ailleurs

Affaire Cap Sacré-Cœur : Olivier Hoarau attendu au tribunal correctionnel

Le procès d'Olivier Hoarau, jugé pour trafic d’influence passive, débute ce mercredi 13 novembre 2024. Le maire du Port est attendu au tribunal correctionnel pour une audience de trois jours, pour des faits présumés de corruption concernant l'extension du Cap Sacré Coeur. Le cadre du groupe Casino, Eric Heinz, le conseiller municipal portois Fayzal Ahmed Vali, sa compagne Leila Moussa, compagne de Fayzal Ahmed Vali, et le directeur de cabinet du Port Bernard Payet seront eux aussi jugés.

Échangeur nord de la Possession : installé en 2014, l'auto-pont provisoire bientôt démonté

Mis en service "provisoirement" en 2014, l'auto-pont de La Possession reliant la RD41 (route de la Montagne) à la RN1 ne sera bientôt qu'un souvenir. La Région Réunion va lancer un appel d'offres afin de retirer cet ouvrage et permettre la construction d'un échangeur sur la route du littoral du côté de La Possession. Les usagers devront s'armer de patience pendant plusieurs mois, alors que le centre-ville possessionnais est en plein chantier. "Ces travaux vont apporter beaucoup à la ville", explique la mairie.

Triple infanticide en Haute-Savoie, la mère toujours recherchée

Trois enfants d'une famille recomposée vivant à Taninges, en Haute-Savoie, ont été retrouvés morts mardi, portant des plaies par arme blanche, et leur mère, âgée de 45 ans, était toujours "activement recherchée" dans la soirée.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Réveil pluvieux dans l'est, soleil ailleurs

Ce mercredi 13 novembre 2024, Matante Rosina annonce qu'il est possible que le littoral est se réveille sous la pluie. En revanche, d'après sa boule de cristal, le reste de l'île devrait profiter d'une matinée ensoleillée. Comme à leur habitude, les nuages se forment sur les pentes et peuvent laisser échapper quelques gouttes de pluie. Dans les cirques et du côté du volcan, le ciel reste dégagé comme sur les côtes nord et sud. Les températures chaudes sont bien installées.