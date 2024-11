Triple infanticide en Haute-Savoie, la mère toujours recherchée

Trois enfants d'une famille recomposée vivant à Taninges, en Haute-Savoie, ont été retrouvés morts mardi, portant des plaies par arme blanche, et leur mère, âgée de 45 ans, était toujours "activement recherchée" dans la soirée.

Une enquête de flagrance pour "homicides volontaires" a été ouverte et confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Bonneville avec l’appui de la section de recherches de Chambéry, a indiqué le procureur de Bonneville, Boris Duffau, dans un communiqué tard mardi, alors que la femme, décrite comme dépressive, restait introuvable.Les victimes sont "deux garçons de 2 et 11 ans et une fille de 13 ans", précise-t-il. Des autopsies et des expertises supplémentaires seront rapidement réalisées par l’Institut médico-légal (IML) de Grenoble, mais "des premières constatations, il est établi que les victimes présentent des plaies par arme blanche"."Plusieurs auditions de l’entourage proche de cette famille recomposée sont actuellement en cours et la mère, âgée de 45 ans, est activement recherchée", selon le procureur.Les enfants ont été découverts dans une habitation par le père qui a donné l'alerte, a indiqué plus tôt à l'AFP une source à la gendarmerie.Dépêchés sur place vers 12H30, les secours n'ont pu que constater les décès, ont précisé les pompiers, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Selon le quotidien régional, l'homme qui a découvert les corps est le père du plus jeune des enfants.- Mère dépressive -"L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de la commission des faits", selon le procureur. Une cellule d’urgence médico-psychologique a été mise en place à la mairie de Taninges.La mère, dépressive, est activement recherchée depuis le milieu de journée, selon une source de la gendarmerie. Elle aurait laissé une lettre puis aurait pris la direction des massifs environnant Taninges, selon Le Dauphiné libéré.Un important dispositif comprenant une soixantaine de gendarmes et un hélicoptère ont été mobilisés pour les recherches, a précisé à l'AFP une source proche de l'enquête.Des gendarmes bloquaient l'accès à une petite ruelle isolée où se trouve l'habitation où le drame se serait déroulé, à la sortie du bourg, a constaté une journaliste de l'AFP dans la soirée de mardi. Dans le village se trouvaient également des gendarmes du Peloton de surveillance et d'intervention (PSIG).Des spécialistes de l'identification criminelle ont quitté les lieux vers 20H00, peu avant qu'une société de pompes funèbres n'enlève les corps des trois enfants, a constaté l'AFP.Taninges est une commune de montagne de 3.500 habitants dans la vallée du Giffre, à environ 50 km à l'est de Genève. Constituée d'un centre bourg à 600 m d'altitude et de plusieurs hameaux, elle dispose d'une petite station de ski à 1.500 m d'altitude.La semaine dernière, deux enfants de un et quatre ans avaient été retrouvés décapités chez eux à Sainte-Rose, en Guadeloupe, et la mère, retrouvée errante dans les rues de la commune, a été internée en hôpital psychiatrique.Selon l’Observatoire national de la protection de l’enfance, 60 mineurs sont décédés de mort violente au sein de leur famille en 2022.bla-dfa-mca-elm-ahe/epe/sp