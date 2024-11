Olivier Hoarau, cyclones, football, Cyber Réunion et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 15 novembre 2024 : - Cap Sacré-Cœur : l’avocat de la partie civile estime que l’accusation de corruption ne tient pas - Dix mois après Belal, La Réunion se prépare aux risques de demain - Ligue des nations : la France en quarts malgré un nul triste et sans saveur - Cyber Réunion : un nouveau réflexe contre les cybermenaces - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée clémente

Cap Sacré-Cœur : l’avocat de la partie civile estime que l’accusation de corruption ne tient pas

C'est un coup de théâtre qui s'est déroulé au deuxième jour d'audience de l'affaire du Cap Sacré Coeur ce jeudi 14 novembre 2024. Alors qu'Olivier Hoarau, maire du Port, est poursuivi pour corruption passive et blanchiment d'argent, l'avocat de la partie civile a estimé que l'accusation de corruption ne tient pas, et souhaite une requalification des faits en "recel d'abus de confiance". L'édile ainsi que les quatre co-accusés sont attendus ce vendredi au tribunal pour le troisième et dernier jour de ce procès.

Dix mois après Belal, La Réunion se prépare aux risques de demain

Le séminaire Cyclonex 2024 a réuni ce jeudi 14 novembre 2024, experts, responsables de gestion de crise et acteurs locaux pour anticiper les défis de la prochaine saison cyclonique. Au programme : retours d’expérience, préparation des services et actions de prévention. L'occasion également de faire un point sur les tendances météorologiques des prochains mois dans la zone

Ligue des nations : la France en quarts malgré un nul triste et sans saveur

Dans un Stade de France aux trois-quarts vide et protégé par un dispositif de sécurité exceptionnel, l'équipe de France a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Ligue des nations après un triste nul face à Israël (0-0), jeudi.

Cyber Réunion : un nouveau réflexe contre les cybermenaces

Face à l’augmentation des cybermenaces, La Réunion accueille une nouvelle marque régionale pour protéger son espace numérique : CYBER RÉUNION. Cette initiative vise à mettre en place des moyens techniques et organisationnels concrets pour aider les acteurs locaux (entreprises, collectivités et associations) à renforcer efficacement leur niveau de cybersécurité.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée clémente

Ce vendredi 15 novembre 2024, Matante Rosina découvre un beau ciel bleu en ouvrant la porte de sa case. Au fil des heures, les nuages s'installent sur les pentes mais malheureusement ils n'apportent que très peu de pluie. Le ciel se couvre également du côté de la Possession.