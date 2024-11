Bheki, Pierre Palmade, Fanm Dobout, festival du film et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 21 novembre 2024 : - Bheki nettement affaibli, de la houle et des vents forts attendus à La Réunion - Prison ferme pour Pierre Palmade pour son accident de la route sous drogues - Saint-Denis : Fanm Dobout, une journée pour lutter contre les violences envers les femmes - Saint-Pierre : la neuvième édition du festival du film court de retour dans le salles obscures - La pa Météo France i di, sé zot i di -

Bheki nettement affaibli, de la houle et des vents forts attendus à La Réunion

Comme anticipé depuis plusieurs jours, Bheki s'est nettement affaibli. C'est à un stade de dépression se comblant que le système va circuler au sud de La Réunion ce jeudi 21 novembre 2024, apportant une légère dégradation du temps, sans effets significatifs pour l'île. Un avis de vigilance jaune vagues-submersion sera cependant effectif pour l'est, le sud-est et le sud de La Réunion, ainsi qu'un avis de vigilance jaune vents forts pour l'ouest et l'est de l'île, à partir de 9h ce jeudi.

Prison ferme pour Pierre Palmade pour son accident de la route sous drogues

Vingt-et-un mois après son violent accident routier sous drogues, Pierre Palmade a été condamné mercredi à cinq ans de prison dont deux ferme au terme d'un procès qui l'a confronté à ses victimes, dans cette affaire ultra-médiatisée.

Saint-Denis : Fanm Dobout, une journée pour lutter contre les violences envers les femmes

La sixième édition de Fanm Debout, qui a pour objectif la lutte contre les violences faites aux femmes, se tiendra ce samedi 23 novembre 2024 au complexe de Champ Fleuri de Saint-Denis. La ville accueillera une journée d'échange autour de cette thématique, de 9h à 18h30. Au programme : village associatif, ateliers, débats, concerts et diverses autres activités

Saint-Pierre : la neuvième édition du festival du film court de retour dans le salles obscures

Du 29 novembre au 3 décembre 2024, la ville de Saint-Pierre propose la neuvième édition du festival du film court. Le festival se déroulera au cinéma Moulin à Café de La Ravine des Cabris avec une décentralisation au cinéma Fangourin de Petite-Ile et l’Espace Gilbert Delgart à l'Étang-Salé. Au programme 50 films courts pour les passionnés amoureux des salles obscures.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie au sud et du vent un peu partout

D'après la boule de cristal de Matante Rosina, le cyclone Bheki, affaibli, devrait passer à proximité de La Réunion, mais l'impact sera modéré. Malgré tout, le sud essuiera de bonnes averses toute la journée. En revanche, le nord va rester nuageux avec une faible possibilité de pluie. Matante Rosina a attaché ses cheveux à cause du vent qui souffle en rafales pouvant atteindre les 75km/h. Il souffle un peu partout sur l'île