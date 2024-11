Bheki nettement affaibli, de la houle et des vents forts attendus à La Réunion

Comme anticipé depuis plusieurs jours, Bheki s'est nettement affaibli. C'est à un stade de dépression se comblant que le système va circuler au sud de La Réunion ce jeudi 21 novembre 2024, apportant une légère dégradation du temps, sans effets significatifs pour l'île. Un avis de vigilance jaune vagues-submersion sera cependant effectif pour l'est, le sud-est et le sud de La Réunion, ainsi qu'un avis de vigilance jaune vents forts pour l'ouest et l'est de l'île, à partir de 9h ce jeudi.

Alors que "l'activité pluvio-orageuse s'est complètement estompée depuis le milieu de nuit dernière à proximité du centre", et que "l'activité pluvieuse organisée et durable" est absente, la tempête tropicale Bheki a été rétrogradée au stade de dépression se comblant mercredi après-midi, détaille Météo France.

C'est "sous cette forme déstructurée que ce phénomène va circuler au large Sud-Est de La Réunion en fin de journée de jeudi ou début de nuit suivante".

La Réunion va donc "être concernée par un secteur peu actif avec une dégradation relativement limitée des conditions météorologiques".

Si des pluies sont attendues "tour à tour d'autres secteurs de l'île en fonction de la rotation des vents", aucune vigilance fortes pluies n'est nécessaire.

En revanche, les zones côtières entre Champ-Borne et le Cap Chevron (Saint-Joseph) seront en vigilance de niveau jaune à partir de 9h pour toute la journée. La houle atteindra un pic à 4m en milieu de journée.

Une vigilance jaune vents forts sera aussi effective à la même heure sur les zones Ouest et Est. "Des rafales de 80 km/h (localement plus sur des sites exposés) sont attendues. Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles à ces rafales un peu marquées mais n'ayant rien d'exceptionnelles", prévoit Météo France.

- Maurice et Rodrigues toujours en vigilance forte houle -

Si Bheki a atteint le stade de cyclone intense le 17 novembre, le système n'a pas bénéficié de conditions favorables à son maintien. La Réunion reste donc largement épargnée, avec un effet extrêmement modéré sur les conditions climatiques.

A Rodrigues, où Bheki a circulé à environ 100 km des côtes au stade de forte tempête, plus de 10 000 personnes ont été privéed’électricité en raison des rafales de vent. Des rafales allant jusqu'à 122 km/h ont été relevées.

Un avis de forte houle concerne toujours Maurice et Rodrigues, tandis qu'un avis de fortes pluies est en vigueur uniquement à Maurice.

- Bheki, une dépression se comblant -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 65 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 95 km/h

Pression estimée au centre : 1001 hPa.

Position le 20 novembre à 16 heures locales Réunion : 19.2 Sud / 61.0 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 585 km au secteur EST-NORD-EST

Distance de Mayotte : 1840 km au secteur EST-SUD-EST

Déplacement : OUEST, à 19 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours :

Dépression se comblant

Centre positionné le 21/11 à 16h locales, par 21.9 Sud / 56.2 Est.

Dépression se comblant

Centre positionné le 22/11 à 16h locales, par 23.9 Sud / 53.8 Est.

Dépression se comblant

Centre positionné le 23/11 à 16h locales, par 26.2 Sud / 52.1 Est.

Dépression résiduelle,

Centre positionné le 24/11 à 16h locales, par 29.1 Sud / 53.1 Est.

De plus, sur l'extrême nord-est du bassin, une nouvelle tempête tropicale pourrait se former en cours de semaine prochaine : le risque de cyclogenèse est estimé très faible à partir de mardi puis faible à partir de mercredi (probabilité inférieure à 30% dans les 5 prochains jours). Ce risque pourrait augmenter en fin de semaine.

- 4 à 7 cyclones pourraient se former dans la zone -

La saison cyclonique 2024-2025 devrait être caractérisée par une activité proche ou supérieure à la normale à l’échelle du bassin cyclonique du Sud-Ouest de l'océan Indien, annonce Météo France.

Le centre météorologique estime qu’entre 9 et 13 systèmes (tempêtes et cyclones) pourraient se développer, avec 4 à 7 d’entre eux atteignant le stade de cyclone tropical.

La liste des noms des cyclones : Ancha, Bheki, Chido, Dikeledi, Elvis, Faida, Garance, Honde, Ivone, Jude, Kanto, Lira, Maipelo, Njazi, Oscar, Pamela, Quentin, Rajab, Savana, Themba, Uyapo, Viviane, Walter, Xangy, Yemurai, Zanele.

Pour le C.M.R.S de Météo France Réunion (M.F.R.) la saison cyclonique a commencé le 15 novembre 2024 pour se terminer le 30 avril 2025 avec une exception pour l'île Maurice et les Seychelles dont la date de fin de saison cyclonique est fixée au 15 mai 2025.

