Mayotte, feux d'artifice, réveillon, nouvel an et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 31 décembre 2024 : - "Mayotte debout" : après la présentation de son plan pour l’île, François Bayrou attendu à La Réunion - Feux d’artifice et pétards : le difficile équilibre entre cadre légal, contrôles et précautions - Réveillon du 31 : près de la moitié des Français craignent un accident routier dû à l'alcool - Un nouvel an sous les étoiles, après une journée pluvieuse - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques coups de tonnerre à prévoir

Empêcher la reconstruction des bidonvilles, rétablir l’électricité "dans chaque foyer" d’ici fin janvier : François Bayrou a annoncé lundi une batterie de mesures lors de sa visite à Mayotte, deux semaines après le passage du dévastateur cyclone Chido.

En ce 31 décembre 2024, jour de Saint-Sylvestre, les feux d’artifice et autres pétards vont exploser aux quatre coins de l'île. Qui peut en acheter ? Sous quelles conditions peut-on les utiliser ? Quels sont les risques en cas de non-respect des règles ? État des lieux de la réglementation à La Réunion, avec les précisions de Bangui Artifice, l’un des principaux fournisseurs de l’île.

Près de la moitié des Français craignent un accident de la route lié à l'alcool le soir du réveillon du 31 décembre, soit une inquiétude en forte hausse, estime la Prévention routière dans son dernier baromètre présenté vendredi.

Un nouvel an sous les étoiles, après une journée pluvieuse

Ce sont les prévisions que tout le monde attend : pleuvra-t-il pour le réveillon du Nouvel an ? Selon Météo France, si la journée de ce mardi 31 décembre 2024 devrait être arrosée un peu partout dans l'île, les pluies devraient épargner les fêtards ce soir.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques coups de tonnerre à prévoir

Matante Rosina dit que ce dernier jour de 2024 ressemble à la veille : un beau matin suivi de nuages et d’averses modérées, parfois orageuses. Mais pas d’inquiétude, vous prévient-elle, les averses s’estompent en soirée. Le ciel se dégage pour fêter le réveillon. Matante Rosina vous souhaite un excellent passage dans cette nouvelle année.