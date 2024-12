Un nouvel an sous les étoiles, après une journée pluvieuse

Ce sont les prévisions que tout le monde attend : pleuvra-t-il pour le réveillon du Nouvel an ? Selon Météo France, si la journée de ce mardi 31 décembre 2024 devrait être arrosée un peu partout dans l'île, les pluies devraient épargner les fêtards ce soir. (Photo sly/www.imazpress.com)

En effet, si la journée devrait commencer sous un beau ciel bleu, sauf "le long de la côte Est où quelques nuages accompagnés de quelques gouttes sont possibles", l'évoluation en journée va "s'activer rapidement et les nuages s'installeront sur le relief et l'intérieur de l'Île" détaille Météo France.

Dans le courant de la matinée, "les premières averses sont attendues sur les pentes et le relief". Dans l'après-midi, "des averses souvent fortes, prenant, localement un caractère orageux sont attendues", abondent les prévisionnistes. Une mauvaise nouvelle donc pour ceux qui avaient prévu de s'installer tôt dans l'après-midi sur la plage et autres lieux de festivités. N'oubliez pas les tonnelles pour vous abriter pendant la journée.

Surtout qu'"aucune région n'est à l'abri de ces ondées". "De bons cumuls sont attendus; la prudence près des ravines est de mise", avertit Météo France.



Si ces averses "débordent en direction de l'océan", le bord de mer "entre la Pointe-au-Sel et Saint-Pierre devrait conserver un temps plus clément".

Bonne nouvelle pour les fêtards cependant - et mauvaise nouvelle pour les sols - en fin de journée et soirée, "ces averses se raréfient et finissent par disparaître, laissant entrevoir un réveillon sous un ciel généralement peu nuageux sauf le long du littoral entre Sainte-Marie et Saint Philippe où des nuages accompagnés d'averses pourraient venir s'échouer en cours de nuit".

