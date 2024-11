Quand le soleil est à l'ouest, l'est reste sous les nuages

Matante Rosina a le choix en ce jeudi 28 novembre 2024. Soit elle file dans l'ouest où le soleil brille généreusement, soit elle reste dans la grisaille matinale de l'est. Même les hauts sommets de l'île profiteront d'un ciel bleu. Quoi qu'il en soit, c'est armé de sa plus belle capeline qu'elle devra faire face aux chaleurs dépassant les 30°C, tout en veillant à ce qu'elle ne s'envole pas face au vent qui souffle vigoureusement sur la côte nord et sur le sud Sauvage (Photo : www.imazpress.com)