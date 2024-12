Chute de drones, une tablette à 5 millions, mère à 61 ans

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 16 décembre au vendredi 20 décembre 2024, le voici. Pendant un défilé militaire mettant en scène des drones, plusieurs centaines d’appareils ont chuté pour s’abimer dans le port de la ville. Une tablette de marbre présentée par la société Sotheby's comme la plus ancienne au monde gravée des dix commandements a été vendue plus de 5 millions de dollars. Une femme de 61 ans est devenue la plus âgée à donner naissance en Macédoine du Nord (Photo : www.imazpress.com)

- Chine : un show de drones interrompu par le crash de plusieurs centaines d’appareils

L’incident s’est déroulé le 10 décembre 2024 à Canton en Chine. Pendant un défilé militaire mettant en scène des drones, plusieurs centaines d’appareils ont chuté pour s’abimer dans le port de la ville.

Les causes de ces crashs ne sont pas encore connues.

Des drones s'écrasent dans la mer lors d'un défilé militaire à #Canton pour des raisons inconnues#Chine #TesYeuxSurLeMonde pic.twitter.com/6LSfchgBIa — AlAin Français (@AlainFrNews) December 10, 2024

Différentes sources avancent des hypothèses : soit certains drones du show n’émettaient peut-être pas leur signalement, ils auraient été identifiés à tort comme malveillants, déclenchant un brouillage par les autorités. Des interférences auraient été signalées, perturbant le vol de certains drones qui seraient entrés en collision avec d’autres.

Ou alors des vents forts auraient pu déstabiliser ou faire dévier les drones.

- Une tablette gravée des dix commandements vendue 5 millions de dollars aux enchères

Après une bataille de plusieurs minutes au siège de la société, l'objet de 52 kilos, qui remonterait selon Sotheby's à une période située entre l'an 300 et 800 pendant la période romaine byzantine, a été adjugé 4,2 millions de dollars, soit plus de 5 millions de dollars en incluant les frais. Sotheby's l'avait estimé entre 1 et 2 millions de dollars.

Découverte en 1913 lors d'excavations pour la construction d'un chemin de fer sur l'actuel territoire d'Israël, la tablette porte l'inscription, en alphabet paléo-hébraïque, des versets de neuf des dix commandements qui apparaissent dans la Bible et la Torah. "La personne qui l'a déterrée ne s'est pas rendu compte de son importance et l'a ramenée chez elle pour l'utiliser comme dallage.

Elle y est restée pendant une trentaine d'années, jusqu'à ce qu'un archéologue vivant en Israël, le Dr Jacob Kaplan, reconnaisse son importance et l'achète", a expliqué à l'AFP Sharon Liberman Mintz, spécialiste des textes du judaïsme chez Sotheby's New York, lors d'une présentation de l'objet début décembre.

La pierre est ensuite passée par le musée de la Torah à Brooklyn, puis a été achetée par un collectionneur privé, son dernier propriétaire avant la vente. Selon la spécialiste de Sotheby's, "il n'existe aucune autre pierre de ce type en mains privées (...) toutes les autres pièces sont de petits fragments" et se trouvent dans des musées.

D'autres experts cités par le New York Times ont appelé, avant la vente, à la prudence face à la difficulté d'authentifier un tel objet. "Les objets provenant de cette région sont truffés de faux", a déclaré le directeur des recherches au Penn Cultural Heritage Center de Philadelphie, Brian Daniels, tout en estimant que ce dernier peut être "authentique".

Dans son communiqué annonçant le résultat de la vente, Sotheby's affirme que "cet objet historique a été étudié par les plus grands spécialistes du domaine et cité dans de nombreux articles et ouvrages scientifiques, dont le plus récent a été publié au début de cette année".

- Macédoine du Nord : une femme accouche à 61 ans, un record pour le pays

La nouvelle mère, dont l'identité n'a pas été communiquée, a eu recours à une fécondation in vitro (FIV), selon la directrice de la Clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique de Skopje, Irena Aleksioska Papestiev.

La sexagénaire avait précédemment subi dix tentatives de FIV, a-t-elle ajouté.

La Macédoine du Nord n'impose aucune limite d'âge pour les femmes souhaitant recourir à la fécondation in vitro.

La mère et le nouveau-né ont quitté l'hôpital mardi. Le père est âgé de 65 ans, selon les autorités.

Les statistiques officielles indiquent que le taux de fécondité en Macédoine du Nord s'établissait à 1,48 enfant par femme en 2023.

Depuis son indépendance en 1991, le pays fait face à une émigration massive sur fond d'économie stagnante.

La population ne compte plus que 1,8 million d'habitants, soit une baisse de près de 10% en moins de vingt ans, selon les données du dernier recensement de 2021.

