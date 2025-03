Cinq millions pour devenir Américain, arnaque au chien en ligne

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 10 au vendredi 14 mars 2025, le voici. Vous voulez devenir citoyens des États-Unis. C'est simple, il suffit seulement de sortir la modique somme de cinq millions de dollars. Une habitante des Deux-Sèvres a perdu 6.271 euros après avoir été piégée par une fausse association d’adoption d’animaux (Photo : www.imazpress.com)

- Des "cartes dorées Trump" : les États-Unis vont commercialiser des titres de résidence à 5 millions de dollars

Un ticket d’entrée au coût élevé. Donald Trump a annoncé que les États-Unis commenceraient bientôt la vente pour "environ cinq millions de dollars" de titres de résidence permanente, baptisés "cartes dorées Trump", sur le modèle des cartes vertes.

"Les gens riches arriveront dans ce pays en achetant cette carte. Ils seront riches, et ils auront du succès et ils dépenseront beaucoup d’argent et paieront beaucoup d’impôts et emploieront beaucoup de monde", a déclaré le président américain à la presse depuis la Maison Blanche.

President Trump announces the U.S. will replace the EB-5 program with a new "Gold Card."



"They'll be able to pay $5 million to the U.S. government. They'll have to go through vetting, of course ... The President can give them a green card — and they can invest in America and we… pic.twitter.com/xcJntSkHtm