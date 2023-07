100% de réussite pour le bac pro maritime, 83,2% pour le bac pro agricole

La préfecture se félicite, ce mercredi 19 juillet 2023, de l'"excellent taux de réussite pour les baccalauréats agricoles et maritimes à La Réunion. avec des résultats en forte hausse par rapport à 2022, le bac professionnel maritime polyvalent affiche un taux de réussite de 100% et le bac en enseignement agricole 83,2%.

"Ces résultats mettent également en évidence une belle progression qualitative, avec une augmentation du nombre de mentions dans les filières techniques notamment la production agricole et horticole, les agroéquipements et le service en milieu rural" commente la préfecture



Le bac enseignement agricole a concerné 250 candidats : "28 en bac technologique pour un résultat de 96,4 % d’admis, soit 12 points de plus par rapport à 2022, et 222 en bac professionnel pour un résultat de 81,53 % d’admis, soit 6 points de plus par rapport à 2022" détaille la préfecture

A propos des 100 % de réussite pour le bac professionnel maritime, la préfecture commente : "la formation comprend un bac professionnel polyvalent pont/machine dispensé par l’école d’apprentissage maritime (E.A.M) au Port. En 2023, les 16 candidats de ce bac professionnel ont tous été reçus dont 3 candidats qui ont obtenu la mention bien. Au niveau national, le taux de réussite est de 80,3%".

En plus de leur diplôme du baccalauréat, ces élèves ont obtenu des titres de qualification professionnelle à savoir les diplômes de capitaine 200 et de mécanicien 750kW qui leur permettront, après quelques mois de navigation, de tenir des postes de direction sur des navires de pêche au large ou de transport de passagers.

