10ème édition des Journées nationales d’action contre l’illettrisme

L’agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) pilote les Journées nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI) du 8 au 15 septembre 2023 sur tout le territoire national. Comme chaque année, la mobilisation à La Réunion est particulièrement forte : plus d’une trentaine d’événements labellisés (portes ouvertes, conférences-débats, projections de film, remises de diplôme…) qui poursuivent le même objectif : susciter une prise de conscience sur l’existence de ce problème invisible. (Photo photo RB imazpress)

"Encore trop de personnes n’osent pas dire qu’elles ne savent plus lire, malgré l’impact sur leur vie quotidienne : effectuer une démarche en ligne, un rendez-vous médical sur internet, suivre une formation, comprendre une consigne de travail…" écrit la préfecture.



Pour cette 10ᵉ édition des JNAI, afin d’améliorer la détection des situations d’illettrisme, l’ANLCI a décidé de lancer une campagne de sensibilisation : "Illettrisme, en parler pour avancer".

Pendant une semaine, au travers des nombreux événements organisés à La Réunion, il sera possible de rencontrer tous des acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme et ainsi découvrir les solutions et initiatives de proximité.



Retrouvez le programme en ligne. Il est encore possible de participer, en organisant un événement