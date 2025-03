12 requins prélevés depuis le cyclone, le CSR appelle à la prudence

Depuis le passage du cyclone Garance, 12 requins ont été prélevés dans le cadre du Programme Réunionnais de Pêche de Prévention (PR2P). Le Centre sécurité requin appelle tous les usagers de la mer, en particulier ceux fréquentant les secteurs de Baie de Saint-Paul, de Saint-Gilles et de Trois Bassins à redoubler de prudence.

"Nous rappelons également à tous les usagers de la mer que les conditions environnementales dégradées suite au passage du cyclone Garance le 28 février 2025 ainsi que les fortes pluies actuelles sur plusieurs communes de l'île, constituent des conditions favorables au rapprochement d’animaux potentiellement dangereux près de nos côtes et donc propices à l’aggravation du niveau de risque de morsure de requin", écrit le CSR.

"Malgré le contexte actuel, nous constatons que des pratiquants se mettent volontairement en danger via des publications faites sur les réseaux sociaux. Nous rappelons qu'il est totalement interdit de pratiquer une activité nautique en dehors des ZONEX."



Rappel des consignes concernant les activités nautiques :

- Les activités nautiques sont autorisées exclusivement dans des zones incluant des mesures opérationnelles de réduction du risque : Vigies Requins Renforcées et Water Patrol. La baignade est autorisée exclusivement dans les lagons, les zones aménagées (la piscine de Boucan-Canot et la piscine du Baril à Saint-Philippe), ainsi que dans les filets de protection (Boucan-Canot, Roches Noires et Étang-Salé).

- Vous pouvez consulter les déploiements du jour des dispositifs via notre réseau social Instagram.



Pour toutes informations concernant le Programme Réunionnais de Pêche de Prévention (PR2P), vous pouvez consulter le site internet du Centre Sécurité Requin.