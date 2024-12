13 établissements scolaires de La Réunion participent au projet "Sauvons les tortues"

Depuis septembre 2024, des milliers d’élèves réunionnais relèvent un défi écologique : sauver les tortues contre la pollution plastique. 13 établissements scolaires de La Réunion sont inscrits au projet "Sauvons les tortues". Plus de 3000 enfants épaulés par leurs familles et leurs enseignants ramassent bouteilles, emballages, sacs et toutes sortes de déchets plastiques. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

En décembre, ces déchets seront pesés, photographiés, triés. Les bouchons seront utilisés pour créer des œuvres. Les autres plastiques rejoindront les bonnes poubelles de tri de La Réunion ou les filières de revalorisation.

De façon à récompenser leur mobilisation citoyenne, les élèves qui auront ramassé le plus gros poids de déchets bénéficieront d'une matinée gratuite d'ateliers de recyclage créatifs. Cette activité permettra de les sensibiliser, de façon ludique, aux conséquences de la pollution et de les acheminer vers des comportements plus éco-responsables.

Du 27 janvier au 14 février 2025, 400 enfants de maternelle et primaire seront encadrés par l’association Recycler en s'amusant dans une salle de l’Observatoire des tortues marines « KELONIA », à Saint-Leu, en partenariat avec la Réunion des Musées Régionaux (RMR).

Kélonia, véritable institution pour la préservation des tortues et de leur habitat à La Réunion, s’associe fièrement à ce projet ambitieux.

Durant cette opération, ils réaliseront une œuvre “tortue” pour chacune de leurs écoles. Leurs créations se composeront de 300 à 1600 bouchons cousus. Ils participeront également à la fresque commune pour Kélonia. D’une longueur de 5 m70, conçue avec 5130 bouchons, celle-ci sera ensuite exposée, dans l’enceinte de l’Observatoire, à la vue des visiteurs.

Les bouchons ramassés seront rapatriés en métropole par notre partenaire AIR AUSTRAL. Ils pourront, ainsi, être utilisés pour d’autres ateliers organisés par Recycler en s’amusant ou offerts à l’association Bouchons d’Amour donc l’action bénéficie aux personnes en situation de handicap.

