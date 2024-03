142 entreprises sont venues découvrir les 325 marchés de la SHLMR

Ce mercredi 20 mars 2024, la Société d'habitations à loyer modéré de La Réunion (SHLMR) annonce que 142 entreprises sont venues découvrir les 325 marchés pour un montant de 287 millions d'euros en 2024. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

• 222 marchés de production immobilière et d’aménagement

• 10 marchés de réhabilitation

• 81 marchés de travaux d’entretien courant et nettoyage du patrimoine

• 12 marchés informatique, communication, moyens généraux, ...

Dans le cadre de son engagement RSE en faveur du développement économique de l'île de La Réunion, la SHLMR présente son prévisionnel d’achat 2024/2025 pour donner de la visibilité aux entreprises locales.



En 2024, nous prévoyons d’attribuer 325 marchés pour un montant de 287 millions d'euros, en hausse de 19% par rapport à 2023. Ces marchés ont été détaillés lors de nos rencontres économiques de ce mercredi 20 mars.



La particularité de cette année 2024 est le renouvellement de 4 gros marchés de travaux d’entretien/réparation pour le traitement des réclamations des locataires. “C’est une année à ne pas rater car ces marchés sont passés pour 3 ou 4 ans” souligne Valérie Lenormand, directrice générale de la SHLMR.



À contre-courant des idées reçues, nos achats annuels bénéficient avant tout aux forces vives locales : les très petites et moyennes entreprises (TPE/PME) réunionnaises.



97% des dépenses globales de la SHLMR sont en faveur de l’économie locale réunionnaise.



89% des dépenses globales de la SHLMR sont réalisées avec des TPE et PME locales.



La SHLMR est adhérente à l’association SBA (Stratégie du bon achat), première association créée à La Réunion par des professionnels autour des enjeux de l’achat public, représentée par son président Johnny Law Yen. Monsieur Law Yen a insisté sur l'importance de rendre la commande publique plus transparente et accessible, tout en accompagnant les entreprises pour simplifier ces procédures.



Les entreprises ont pu également rencontrer les équipes des différents métiers de la SHLMR : la maintenance, la réhabilitation, les marchés, l’insertion, les supports et les agences... plus de 40 collaborateurs ont été mobilisés ainsi que la moitié des directeurs et directrices de la société.



D’autres organismes étaient également présents tels que : la CCIR, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et Action Logement Services. L’occasion de rappeler qu’en 2024, Action Logement Services, expérimente dans les DOM, l’ouverture de toutes ses aides et services à tous les salariés des entreprises du secteur privé quel que soit la taille de leur entreprise : aides financières, aides à la mobilité, attribution de logement,...



Une rencontre riche en enseignements pour la SHLMR et très détaillée dans la visibilité pour les entreprises. Vous pouvez retrouver l’ensemble des documents ainsi que la liste détaillée des marchés 2024 de la SHLMR à cette adresse ici