156 jeunes volontaires à la découverte des valeurs de la République et de la culture de l’engagement

Depuis le 11 juin 2023, 156 jeunes de 15 à 17 ans se sont engagés au SNU (service national universel) pour s’informer et approfondir les valeurs de la République et la culture de l’engagement. Leur service prendra fin ce vendredi 23 juin 2023 avec une cérémonie au Centre Jacques Tessier à Saint-Paul. Nous publions le communiqué de la Préfecture ci-dessous

Le service national universel (SNU) est un temps offert aux jeunes de 15 à 17 ans, volontaires, pour approfondir les valeurs de la République et la culture de l’engagement. Il s’agit aussi de renforcer la cohésion nationale et d’accompagner l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Le SNU est ouvert aux jeunes scolarisés, notamment en classe de seconde, mais aussi aux jeunes en situation de décrochage scolaire. Le service national universel accueille également les jeunes en situation de handicap.

La participation au SNU est gratuite et se déroule en trois étapes :

1 / Un séjour de cohésion : ce temps permet l’apprentissage de la vie en collectivité, de la solidarité et de l’entraide, de la citoyenneté et du dépassement de soi. Des enseignements sur les premiers secours sont aussi proposés, également sur nos biens communs (santé, environnement, patrimoine, sécurité, l’intérêt général), sur les valeurs européennes et la découverte de la culture de l’engagement.



Le premier séjour de cette édition 2023 se déroulera du 11 au 23 juin et la presse est conviée à assister à plusieurs séquences :

- Ouverture officielle du service national universel, en présence de Christine Torres, sous-préfète cohésion sociale et jeunesse

lundi 12 juin à 7h30 au Centre Jacques Tessier à Saint-Paul

- Activité de cohésion : « chasse aux indices »

jeudi 15 juin à 8h30 à L’Éperon (Saint-Paul)

- Cérémonie de clôture, en présence de Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

vendredi 23 juin à 8h00 au Centre Jacques Tessier à Saint-Paul

2 / Une mission d’intérêt général : 84 heures, soit 12 jours environ, sont à réaliser par chaque jeune dans une association ou un service public d’une administration ou d’une collectivité.

3 / Un engagement volontaire : ce temps facultatif permet aux jeunes de s’engager dans une mission du service civique sur une durée de 3 mois à 1 an.



