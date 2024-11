Accidents sur la 4 voies : 15 km d'embouteillage en direction de l'est entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne

Deux accidents sont survenus ce jeudi 7 novembre 2024 sur la RN1, en direction de l'est. Le premier a eu lieu au niveau du Ti Bazar à Saint-André. Il est désormais terminé. Le second est survenu au niveau de La Marine à Sainte-Suzanne. Trois véhicules sont impliqués, la voie de gauche est neutralisée, les pompiers sont sur place. 15 km d'embouteillage se sont formés entre La Marine et le boulevard Lancastel à Saint-Denis (Photo d'illustration www.imazpress.com)