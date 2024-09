196 grammes d'herbe de cannabis saisis lors d'une opération de lutte contre les stupéfiants

Dans l’après-midi du lundi 3 septembre 2024, le groupe d'investigation cynophile (GIC) de Saint-Paul, accompagné de la brigade motorisée (BMO) de Rivière-Saint-Louis et 12 militaires de la communauté de brigades (COB) de Le Tampon ont mené une opération de recherches de stupéfiants au lycée Lagourgue à Le-Tampon-Les-Trois-Mares et à ses abords. Résultats des interventions : aucun produit illicite n'a été découvert, deux infractions routières constatées et 196 grammes d'herbe de cannabis saisis. Nous publions le post ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)