230 étudiants diplômés de l’Institut universitaire de technologie

L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de La Réunion a célébré, ce vendredi 5 juillet 2024, la réussite de ses 230 premiers diplômés de BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) au Domaine Mille cocos à Saint-Pierre. Le taux de réussite est de 95%. Environ 600 personnes ont assisté à l’évènement, une cérémonie à laquelle étaient aussi conviés les familles des diplômés, les enseignants et les partenaires de l’IUT. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo IUT)

230 étudiants ont été diplômés sur les 241 inscrits en 3ème année de BUT. Le taux de réussite global en 3ème année est de 95 %. Lors de la cérémonie, les diplômés ont été mis à l’honneur, de nombreux étudiants ont été invités à s’exprimer sur leurs 3 années passées à l’IUT.

- Le départ de Richard Lorion -

La cérémonie a également été marquée par le discours de Richard Lorion qui occupait le poste de directeur de l’IUT depuis 2014. Après deux mandats successifs non renouvelables, Richard Lorion, figure emblématique de l’IUT, laissera son poste à Olivier MARC, nouveau directeur élu par le conseil de l’IUT en mai dernier.

Durant 10 ans Richard Lorion a assuré avec succès le déploiement de nouvelles formations en lien avec les besoins du territoire, la transition des DUT aux Bachelors Universitaires de Technologie (BUT), et oeuvré en faveur de la réussite des étudiants par la voie technologique. Il a su positionner l’IUT comme un pôle universitaire technologique de référence, contribuant ainsi au rayonnement de l’Institut et de l’Université tant au niveau local qu’au niveau national et international.