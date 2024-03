2e RPIMa : 16 étudiants en préparation militaire leadership

En mars 2023, pour la troisième année consécutive, le 2e RPIMa a conduit une préparation militaire leadership (PML), au profit de 16 étudiants de l'université de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'armée (Photo Faszoi)

Cette période militaire, qui complète depuis 2022 les préparations militaires "découverte" et "parachutiste" proposées au 2e RPIMa, vise à initier les jeunes issus de l’enseignement supérieur au comportement militaire, à l'entraînement physique militaire et sportif, ou encore à la mission opérationnelle.

En immersion totale au sein du régiment durant cinq jours à la mi-mars, et encadrés par des militaires d’active, ces jeunes ont pu expérimenter quatre dimensions essentielles de la vie militaire : la mise en situation de commandement, le dépassement de soi (limites physiques et mentales), la cohésion (esprit d’équipe, force du collectif) et la gestion du stress.

Ce dispositif leur a ainsi permis de s’essayer au leadership et d’éprouver leurs compétences de manager en situation de crise.

Une véritable valeur ajoutée avant leur entrée dans la vie active, tant dans le milieu civil que dans le cadre d’un engagement dans l’armée de Terre comme officier sur titre (OST) ou officier sous contrat (OSC).

Rappelons que le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, basé à Pierrefonds (Saint-Pierre), est le seul régiment parachutiste d’outre-mer immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue la composante Terre des Fazsoi à La Réunion.