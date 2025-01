4.000 élèves réunionnais s’engagent pour sauver les tortues marines

Depuis septembre 2024, plus de 4 000 élèves réunionnais participent à une initiative écologique d’envergure : collecter les déchets plastiques pour sensibiliser à la pollution marine. Une action qui mêle créativité et citoyenneté. (Photo : association Recycler en s’amusant)

Depuis la rentrée de septembre 2024, 13 établissements scolaires de La Réunion participent au projet "Sauvons les tortues", un défi écologique qui mobilise élèves, familles et enseignants.

Leur mission : collecter les déchets plastiques pour réduire la pollution qui menace la biodiversité, et en particulier les tortues marines. En quatre mois, plus de 250 kilos de déchets ont été ramassés sur les plages, dans les parcs, les rues et les cascades de l’île.

Les participants ont trié et photographié les déchets collectés, notamment les bouchons, qui serviront à la création d’œuvres artistiques.

- Des ateliers créatifs pour récompenser l’engagement -

Pour récompenser leur engagement, les élèves ayant collecté les plus grandes quantités de déchets participeront à des ateliers de recyclage créatifs, organisés par l’association Recycler en s’amusant.

Ces ateliers se dérouleront du 27 janvier au 14 février 2025 à l’Observatoire des tortues marines Kélonia, à Saint-Leu, en partenariat avec la Réunion des Musées Régionaux (RMR).

Durant ces matinées, 400 enfants, de la maternelle au primaire, réaliseront des œuvres en plastique recyclé : une tortue pour chaque école participante et une fresque collective pour Kélonia.

Cette fresque, longue de 5,70 mètres et conçue avec 5.130 bouchons, symbolisera leur contribution à la lutte contre la pollution.

- Une mobilisation collective et des objectifs ambitieux -

Les bouchons collectés seront ensuite envoyés en métropole par le partenaire Air Austral, dans le cadre d’une filière de recyclage dédiée. L’initiative, qui a déjà mobilisé 4.000 familles, poursuit un double objectif : "éveiller les consciences environnementales et promouvoir des comportements éco-responsables dès le plus jeune âge", écrit l'assocation l’association Recycler en s’amusant.

"Cet événement artistique, éducatif et citoyen prouve que l’embellissement peut se faire de manière maîtrisée, avec un coût et un impact réduits", souligne les organisateurs.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com