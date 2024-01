40.006 euros récoltés pour les enfants hospitalisés

Une collecte de dons exceptionnelle au sein de l’ensemble des magasins Carrefour Réunion et FNAC Réunion a permis de récolter 40.006 euros au profit des enfants hospitalisés au CHU de La Réunion. Nous partageons leur communiqué ci-dessous (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Avec 40 006 euros récoltés, les magasins Carrefour Réunion, Carrefour Market, Carrefour City et FNAC et le Fonds Santé Solid’R du CHU de La Réunion sont heureux d'annoncer le succès de la collecte de don exceptionnelle organisée au bénéfice des services de pédiatrie du CHU de La Réunion.



Menée sur la période du 15 au 31 décembre 2023, cette collecte a une nouvelle fois montré la générosité des clients des magasins Carrefour Réunion et FNAC Réunion puisque plus de 40 000 euros ont été récoltés au profit des petits patients du CHU de La Réunion.

Ce partenariat inédit entre le Fonds Santé Solid’R et le Groupe VINDEMIA témoigne une nouvelle fois de la solidarité exceptionnelle des Réunionnais mais aussi de l’importance pour le Fonds de dotation du CHU de La Réunion de s’allier à des entreprises locales afin d’améliorer les conditions de vie à l’hôpital.

La mission du Fonds de dotation Santé Solid’R du CHU de La Réunion est simple : organiser et soutenir les actions de mécénat au au sein de l’établissement pour les tiers et les bénéficiaires tout en développant des relations privilégiées avec le tissu économique et social local, ainsi qu’avec les acteurs de la culture présents sur le territoire. Le Fonds de dotation compte également sur les associations ou les personnes souhaitant porter une action, dans le cadre des objectifs qu’il poursuit afin de traduire ces dons en initiatives concrètes au profit des patients et personnels du CHU.

Le Fonds de Dotation du CHU de La Réunion, bénéficiaire de cette collecte de don conjointe, joue donc un rôle crucial dans le financement de projets visant à améliorer la vie des patients, et en particulier dans les services de pédiatrie.

Un appel a projet est lancé dès aujourd’hui pour faire usage de ces dons :

Qui peut candidater ?

Cet appel à projets concerne tout organisme à but non lucratif, éligible au mécénat (tel que défini aux articles 200 et 238bis du Code général des impôts) et dont l’action est menée au sein des services de pédiatrie du CHU de La Réunion ou au bénéfice exclusif des enfants hospitalisés ou suivis par le CHU.

2. Quels sont les projets éligibles et les thématiques prioritaires?

Le projet s’inscrit dans l’un des 4 objectifs suivants : Le développement du bien-être des patients et des professionnels, l’innovation à l’hôpital, la culture à l’hôpital, le développement de la responsabilité sociétale et environnementale du CHU et de ses partenaires.

Le public bénéficiaire concerne les patients mineurs

Il implique et responsabilise durablement les bénéficiaires de l’action.

Le projet peut être mis en œuvre dans un délai d’un an et s’appuie sur des acteurs locaux et partenaires.

Il bénéficie de financements complémentaires et repose sur un budget précis et détaillé.

Ses objectifs sont concrets et leurs résultats constatables et mesurables.

Ce nouvel appel à projet se déroulera en 3 phases :

Du 30 janvier au 15 mars 2024 : Lancement de l’appel à projet et recueil des candidatures

Du 16 mars au 5 avril 2024 : Instruction et analyse des dossiers de candidatures

Annonce des résultats aux lauréats porteurs de projet au plus tard le 30 avril 2024.

Le Conseil d’administration du Fonds Santé Solid’R et Carrefour Réunion mettront un point d’honneur à orienter ces dons vers les actions qui semblent les plus pertinentes et impactantes pour les jeunes patients des services de pédiatrie du CHU de La Réunion.

Le Fonds Santé Solid’R, les magasins Carrefour Réunion et le CHU de La Réunion tiennent à exprimer leur profonde gratitude envers les clients des magasins mobilisés pour avoir participé à cette collecte exceptionnelle. Cette démarche souligne, une nouvelle fois, l’importance de l'engagement coinjoint des acteurs publics et privés et le rôle joué par la population réunionnaise dont la générosité est à saluer.

Le CHU de La Réunion encourage les entreprises réunionnaises qui le souhaitent à apporter leur soutien aux actions menées par le Fonds Santé Solid’R et à rejoindre ce mouvement.