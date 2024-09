40 ans de Urcoopa : les salariés de l'abattoir Évollys mobilisés en signe de protestation

Ce vendredi 27 septembre 2024, près de 400 salariés de l'abattoir Évollys à l'Étang-Salé se sont mobilisés devant l'établissement. Point de grève mais un signe de protestation contre la fête des 40 ans d'Urcoopa. Pour les salariés, ce sont "les 40 ans de la honte". Un anniversaire qui aura lieu ce vendredi 27 septembre à 18 heures à l'Urcoopa et regroupe 1.200 éleveurs-adhérents (Photos : www.imazpress.com)

"Alors que nous sommes tous dans l’attente du jugement qui chaque jour, nous pèse un peu plus pour notre avenir, nous apprenons que ce vendredi aura lieu la grande soirée des 40 ans du groupe", lance les salariés d'Évollys.

"Nous, salariés de l’abattoir, avons été abandonnés depuis 2017 par l’Urcoopa. Ce groupe veut nous reprendre en 2024 en dénonçant des accords sans nous intégrer dans cette démarche", clament-ils.

De son côté, Urcoopa explique que "cet anniversaire est planifié pour le 27 septembre depuis plus presque un an. Établir un lien direct ou indirect entre cet anniversaire et la situation actuelle de l’abattoir Evollys est hors de propos".

"Une fois tous les 5 ans, Urcoopa - Nutrition animale accueille ses 1 200 éleveurs-adhérents, des institutionnels et des partenaires sur son site de production d’aliments de Cambaie pour célébrer son anniversaire", ajoute le groupe dans un communiqué.

