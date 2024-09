4ème édition du Forum Scientifique du GIP-Réserve Naturelle Marine de La Réunion

La 4ème édition du forum scientifique de la réserve naturelle marine de La Réunion, a eu lieu le mardi 24 septembre 2024 à la salle Blue Bayou de l’Étang Salé. Le but de ce forum était de partager, montrer et découvrir les actions de recherche qui ont lieu sur le périmètre de la Réserve. Une trentaine d’acteurs majeurs de la protection des récifs coralliens se sont réunis pour présenter et discuter de leurs travaux. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo lagon de l'ouest photo RB imazpress)

En effet, l’élu M.Pinault Eric, lors de sa participation au forum en 2023, a proposé à la Direction de la réserve naturelle marine, d’organiser la nouvelle édition sur sa commune. Le choix de ce lieu est de valoriser l’entrée sud de la réserve que représente l’Etang Salé, et la volonté de resserrer les liens avec la commune.

Le but du forum scientifique quant à lui, est de réunir les structures scientifiques travaillant sur le périmètre de la réserve naturelle marine afin qu’elles présentent leurs projets de recherche se déroulant sur le périmètre de la réserve marine, autour de thématiques telles que les espèces (tortues, oursins, holothuries, coraux), les outils (ADNe, photogrammétrie, base de données) et les usages (surf, déchets métalliques, pêche). Une soixantaine de participants venant de plus de trente structures différentes ont assisté à cette journée. Cette journée fortement plébiscitée, deviendra un rendez- vous annuel à la demande des participants.

Voici le résumé de quelques projets ayant été présentés.

Alexis Cuvillier – Creocéan Ocean Indien. "Les herbiers marins de Syringodium isoetifolium à La Réunion montrent un déclin significatif depuis 2018, avec une forte réduction de leur couverture. Une étude basée sur des images satellitaires et des relevés in situ entre 2016 et 2023 a révélé une forte dégradation graduelle du Sud vers le Nord du complexe récifal de l’Hermitage/La Saline. Ce déclin, attribué à une synergie de facteurs anthropiques et naturels, met en danger les services écosystémiques de ces herbiers marins. Une gestion adaptée est donc essentielle pour leur préservation."

Sylvain Corbel – Okeanos. "Cette étude présente une approche spatiale de la distribution de populations d’oursins et d’holothuries au sein de la RNMR et en particulier sur les complexes récifaux de La Saline / L’Hermitage et Étang Salé. Ces suivis ont montré une diminution du nombre d’espèces d’holothuries et d’oursins présentes dans le lagon. »

Moutardier Grégoire et Lelabousse Clement - TAAF. "Le programme Récifs Isolés 2 (TAAF), financé par l'OFB, l'IFRECOR et la Fondation de la mer, a pour vocation d'étudier l'état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes qui y sont associés, les mangroves et les herbiers. Le terrain d'étude comprend l’entièreté des îles Eparses, ce qui pose un défi logistique et rend les expéditions précieuses aux yeux des gestionnaires. A l'aide de protocole standardisé, étudiant des bio indicateurs marins, il est possible d'évaluer l'état de santé de ces écosystèmes, et in fine, de mieux les protéger. »

Erwann Lagabrielle, Université de La Réunion, UMR Espace-Dev. "Comprendre la fréquentation du littoral est essentiel à sa gestion. Les campagnes de photographies aériennes et les comptages d'usages réalisés sur la côte Ouest de La Réunion depuis 2010, comprenant 250 vols montrent une évolution des pratiques avec un pic en 2023 (12.166 personnes sur le littoral de la RNMR). L’analyse de l’évolution de l’activité de surf présentée lors du forum démontre l’utilité de ce type d’outil pour aider à la prise de décision de certaines politiques publiques locales."

Laurence Provot – DMSOI. "L’étude de la période de reproduction du pêche-cavale à La Réunion a été réalisée en 2023-2024 par Perrine Schmitt à l'occasion d'une alternance dans le cadre du BUT de l'IUT de St-Pierre à la Direction de la mer Sud Océan Indien. Elle a visé à récolter des données de terrain permettant de connaitre la période de reproduction de ce petit pélagique à La Réunion. Cette étude a été réalisée en vu d'optimiser la période de fermeture de la pêche à la senne du pêche-cavale définie par arrêté préfectoral."

Patrick Durville – Galaxea – Aymeric Bein - Mokarran Consultant. "Grâce à la participation financière de l’État au titre du programme « Fonds vert », une étude sur les déchets métalliques des lagons a été réalisée en 2023. Plus d’une tonne et demie d’éléments métalliques ont ainsi été retirés des principaux lagons de l’île et recyclés dans les filières locales."

Magali Duval – IFREMER DOI. "Le suivi de l’état de santé des récifs coralliens (Global Coral Reef Monitoring Network) est un outil essentiel à la gestion de la réserve nationale marine de La Réunion. Un important travail partenarial a été mené pour consolider les outils de bancarisation de ces données (BD RECIF), en garantir la fiabilité et en faciliter l’utilisation en automatisant la production d’analyses."

Antoine Laforge – CEDTM. "Notre étude analyse les tendances spatiales et temporelles des tortues vertes et imbriquées le long de la côte ouest de l'île de La Réunion entre 2008 et 2023, à l'aide de relevés aériens et d'identifications photo. Les résultats montrent une augmentation des populations, en particulier des jeunes tortues vertes, confirmant le rôle de l'île comme site de développement pour ces espèces. L'étude souligne l'importance de ces habitats côtiers pour la conservation des tortues et leur rôle potentiel en tan qu'indicateurs de la santé des écosystèmes.