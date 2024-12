Rallye des 1.000 km : Yoann Bonato, légende de la discipline, sera sur la ligne de départ

Ce lundi 2 décembre 2024, l'Asa Sud (Association de sports automobiles), en partenariat avec la Région Réunion a dévoilé le 50ème rallye des 1.000 km BMW qui aura lieu les 7 et 8 décembre. Un événement pour lequel l'une des légendes du rallye français, Yoann Bonato s'est déplacé. De quoi faire de l'ombre à nos pilotes réunionnais. Un rallye qui détermina le champion de La Réunion des rallyes 2024 (Photos : sly/www/imazpress.com)

C'est sur le circuit de la Jamaïque à Saint-Denis que le public présent à pu apprécier un petit tour de piste avec, au volant de sa Citroën C3, le champion Yoann Bonato. Regardez.

- Yoann Bonato au départ du rallye des 1.000 km -

Quintuple champion de France des rallyes, ce n'est pas la première fois que le pilote vient à La Réunion.

"Ça fait 20 ans que je suis venu ici, j'avais 18 ans et je me souviens encore de l'accueil chaleureux des gens", dit-il. Mais là "je suis heureux de venir sous un statut différent, à l'époque je n'étais là que comme simple passionné de rallye".

Accompagné de son copilote Benjamin Boullod et d'une partie de son équipe, il se dit prêt à affronter les routes de La Réunion.

"Nous allons essayer de nous appliquer, de faire une belle course sur un rallye que l'on découvre", confie Yoann Bonato.

Il le dit, "ici il y a des routes étroites, des radiers, des pentes à fort dénivelé, beaucoup de virages rapides et je trouve la variété de la course très sympa et c'est ça l'ADN du rallye". Écoutez.

- Le rallye des 1.000 km BMW -

C'est ce samedi et ce dimanche 2024 que se tiendra la 50ème édition du rallye des 1.000 km BMW dans le sud de l'île.

Parmi les communes qui seront traversées : Le Tampon, Petite-Île, Saint-Joseph ou encore Saint-Pierre.



Ce rallye déterminera le champion de la Réunion des rallyes 2024.

Pour suivre le rallye, c'est par ici.

