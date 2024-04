5ème édition du concours "jeunes, solidaires et citoyens" : l'heure est à la remise des prix

L’école nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S), en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse et avec l’appui du réseau des organismes de Sécurité sociale, à organisé la 5ème édition du concours "Jeunes, solidaires et citoyen" durant l’année scolaire 2023-2024. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Ce concours s’inscrit dans le cadre d’une ambition partagée de l’Education nationale et de la Sécurité sociale : renforcer l’éducation à la solidarité et à la citoyenneté sociale pour les jeunes générations. Il vise à faire rééchir les élèves sur la solidarité, ce qu’elle signie et leurs responsabilités en tant qu’acteurs de la citoyenneté sociale.

Au niveau régional, ce concours a réuni : 4 lycées et 93 élèves. 11 productions ont été déposées par les candidats parmi lesquelles 5 ont été désignées lauréats par le jury régional.

La CGSS de La Réunion et ses partenaires parmi lesquels l’Académie de La Réunion, La Caf de La Réunion, le CRIJ, l’Ecole de la deuxième chance et la DRAJES, ont eu l’honneur de recevoir les lauréats régionaux de cette 5è édition pour une remise de prix le vendredi 19 avril dans les locaux de la CGSS.

Ainsi ont été attribués les prix suivants :



1er prix : Prix de l’engagement citoyen – Lycée Stella – Héros Social2ème prix : Prix spécial du jury – Lycée Stella – La vie d’Adélaïde Derrate3ème prix : Prix émotion – Lycée Jean Perrin – Scandale Addict4ème prix : Prix Reporter – Lycée Pierre Lagourgue – Citoyen social5ème prix : Prix de l’originalité – Lycée Pierre Lagourgue – L’anniversaire d’Anna

Une occasion de donner la parole aux élèves pour une présentation de leur projet, dont le contenu résonne avec l’actualité, et de réarmer l’importance de l’éducation à la citoyenneté sociale et à la solidarité auprès des jeunes générations.