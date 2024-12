601 demandes d'indemnisation validées pour soutenir les agriculteurs réunionnais

Suite à la mise en place du dispositif d’indemnisation exceptionnelle à destination des producteurs locaux de fruits et légumes et en lien avec le contexte d’inflation sur le coût des intrants en 2023, engendré par les conséquences de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, l’État a instruit et validé 601 demandes portées par les agriculteurs. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

La mise en paiement de cette aide a été effectuée, pour un montant global d’environ 1,17 millions d’euros.

"Au total, en 2024, l’État apporte en aides directes aux agriculteurs de La Réunion 300 millions d’euros toutes filières et tous dispositifs confondus, dont 84 millions d’euros d’aides directes", note la préfecture.