8ème édition des Nuits de la lecture : 170 animations sur toute l’île sur le thème du corps

Du 18 au 21 janvier 2021, 170 animations sur toute l'ile sur le thème du Les Nuits de la lecture reviennent du 18 au 21 janvier 2024, Créées en 2017 par le mini Culture pour célébrer le plaisir de lire, elles ont pour thème cette année le corps, en éch Olympiques. A La Réunion, 16 collectivités, plus d'une centaine d'auteurs, artistes et intervenants, et quarante acteurs culturels, sociaux et associatifs se mobilisent pour inviter le public à lire, s'exprimer.

Le préfet à travers la direction des affaires culturelles de La Réunion salue l'engagement de la filière du livre à maintenir le programme des Nuits de la lecture au surlendemain du passage de Belal.

Illustrant le dynamisme du secteur, plus de 170 animations explorent le corps dans toutes ses dimensions: du corps en mouvement, animé par la danse, au corps en méditation; corps sensible, sensuel ou sonore par les sens et les émotions; corps anatomique, représenté et réinventé, entre art et nature... Les acteurs mettent également en lumière l'expérience du handicap et celle du traumatisme, l'acceptation de la différence et la résilience.

Rendez-vous en bibliothèques, médiathèques et librairies sur toute l'île, pour un foisonnant programme: rencontres avec les acteurs du livre, courses littéraires et lectures en braille, ateliers d'écriture, de dessin et de chant, de body music et de body painting, initiations à la danse et au yoga en passant par le bien-être, spectacles de théâtre, contes et marionnettes, expositions et projections de films, jeux numériques et traditionnels...

Retrouvez tout le programme sur le site Internet de la préfecture ou des Nuits e la lecture.