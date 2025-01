A La Réunion, 115.460 personnes étaient la recherche d'un emploi au quatrième trimestre 2024

Au quatrième trimestre 2024, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne sur le trimestre à 115.460. "Ce nombre augmente de 1,0 % sur le trimestre, soit +1 130 personnes, et diminue de 0,3 % sur un an" indique la Direction du travail ce lundi 27 janvier 2025 En France (y compris Drom), ce nombre augmente de 3,9 % ce trimestre , soit +3,5 % sur un an (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"À La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 154.700 au quatrième trimestre 2024" dit encore la Direction du travail.

Ce nombre augmente de 0,6 % sur le trimestre (soit +970 personnes) et de 0,8 % sur un an.En France (y compris Drom), ce nombre augmente de 1,7 % ce trimestre (+1,8 % sur un an).

