A La Réunion au quatrième trimestre 2023, 115.820 personnes étaient à la recherche d'un emploi

Au quatrième trimestre 2023 à La Réunion, 115 820 personnes - tenus de rechercher un emploi et sans activité -(catégorie A) -, étaient à la recherche d'un travail. "Ce nombre baisse de 0,7 % sur le trimestre (soit – 820 personnes) et de 2,7 % sur un an. En France (y compris Drom), ce nombre augmente de 0,2 % ce trimestre (–0,6 % sur un an)" indique l'Insee ce jeudi 25 janvier 2024 (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Au cours de la même période "le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 153 540 au quatrième trimestre 2023. Ce nombre est stable sur le trimestre et diminue de 1,3 % sur un an" déaille l'Insee.

En France (y compris Drom), ce nombre augmente de 1,0 % ce trimestre (+0,3 % sur un an).

