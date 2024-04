Abus sexuels dans l'Église : le diocèse de La Réunion crée une cellule d'accueil et d'écoute

Ce lundi 15 avril 2024, le diocèse de La Réunion de Saint-Denis a crée une cellule d'accueil et d'écoute des personnes victimes d'abus sexuels dans l'Église. Nous publions ci-dessous le communiqué du diocèse.

Sous l’égide de Monseigneur Gilbert Aubry et désormais de Monseigneur Pascal Chane-Teng, le diocèse de Saint-Denis de La Réunion vient de créer une cellule d’accueil et d’écoute des personnes victimes de violences et d’agressions sexuels.



La cellule est destinée à toute personne, actuellement majeure, ayant été victime de harcèlement, de violences, d'agressions et/ou d’abus sexuels commis par un membre en responsabilité dans l’Église : membres du clergé (évêques, prêtres, diacres), religieux ou religieuses, ou laïcs.



La cellule est composée de personnes dûment formées à l'écoute, issues de différents horizons sociaux et professionnels.



Soumis à la plus grande confidentialité, les membres de la cellule reçoivent et écoutent les personnes, majeurs, se présentant comme victime. Ils informent alors l’évêque qui décide des suites à donner, en accord avec le plaignant.



Pour contacter la cellule :

Toute personne victime d'abus sexuel, ou proche de victime, peut prendre contact

avec cette cellule :

- par courriel à ecoutevictimes974@associationdiocesaine.re

- par téléphone au 0692 38 08 37

(Ce n° de téléphone et l’adresse courriel sont à destination uniquement des victimes)