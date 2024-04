Accident mortel à Saint-Joseph : le conducteur placé sous contrôle judiciaire

Ce mercredi 24 avril 2024, le conducteur de la voiture soupçonné d'être à l'origine de l'accident mortel – ayant coûté la vie à un jeune homme de 21 ans à Saint-Joseph a été déféré devant le tribunal de Saint-Pierre. Âgé d'une trentaine d'années, il a été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen. Le procureure qui a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide involontaire aggravé et non-assistance à personne en danger (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Très tôt, dimanche matin, au niveau de la Balance à Langevin, un jeune homme de 21 ans est décédé, percuté par un véhicule.

Si les analyses toxicologiques du piéton étaient positives à l'alcool et stupéfiants, ceux de la conductrice supposée au moment des faits s'étaient avérées négatives.

Mais quelques jours après le drame, le procureur de Saint-Pierre a annoncé qu'un homme était en garde à vue.

"Il ressort des premiers éléments de l’enquête que la personne disant être la conductrice du véhicule qui a heurté le jeune homme aurait tenté de couvrir les agissements du véritable conducteur, qui serait son fils", indique le procureur.

Lors de son déferrement devant le juge, le père de famille aurait avoué son implication, "ne supportant pas que sa mère porte la responsabilité", indiquent nos confrères de Clicanoo.

En plus de son placement sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention à également l'interdiction de sortir du département et de se rendre sur la commune de Saint-Joseph. Le père de famille aura aussi l'⁠interdiction de fréquenter tout débit de boissons et devra répondre à toutes les convocations.

Il aura jusqu’à son procès interdiction d’entrer en contact avec sa mère ou sa conjointe. Le trentenaire devra aussi se soumettre à des soins psychologiques et pour l’alcool.

Lire aussi - Saint-Joseph : un piéton tué dans un accident

Lire aussi - Trois morts et deux blessés graves : un week-end dramatique

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com