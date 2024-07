Les quatre infos à retenir : Accident mortel, PLR, RN et justice

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 1er juillet 2024 : - Sainte-Marie : deux morts dans une collision entre une voiture et un poids-lourd - Législatives : le PLR et les candidats du Nouveau front populaire appellent à "un sursaut démocratique" - Au RN, le flou sur le réservoir pour former un gouvernement - Accusations de violences sexuelles : les cinéastes Jacquot et Doillon en garde à vue à Paris

Sainte-Marie : deux morts dans une collision entre une voiture et un poids-lourd

Ce lundi 1er juillet 2024 en milieu de journée, une jeune fille et un jeune homme d'une vingtaine d'années ont été tués à la suite d'une collision voiture et un poids-lourd sur la RD51 au niveau de la Ravine des Chèvres à Sainte-Marie. Un autre jeune homme a été blessé. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore déterminées (Photo www.imazpress.com)

Législatives : le PLR et les candidats du Nouveau front populaire appellent à "un sursaut démocratique"

Ce lundi après-midi 1er juillet 2024, lendemain du premier tour des législatives, le mouvement Pour la Réunion (PLR) tient une conférence de presse pour faire le point sur les élections. Tous les candidats soutenus par le PLR et ses alliés, qui se sont présentés sous l'étiquette Nouveau Front Populaire, accèdent au deuxième tour des élections. Tous feront face à des candidats du Rassemblement national, pour la première fois dans l'histoire de La Réunion. Huguette Bello (PLR) a souligné : "le désistement républicain doit s’appliquer partout" et a appelé à "un sursaut démocratique". La plateforme de gauche, qui avait présenté deux candidats face à ceux du PLR, a aussi appelé à voter pour tous les candidats NFP

Au RN, le flou sur le réservoir pour former un gouvernement

Affaires étrangères, éducation, écologie... Le Rassemblement national affirme n'avoir "aucune inquiétude" pour former un gouvernement s'il obtient une majorité absolue aux législatives, mais le parti a peiné à faire émerger des spécialistes dans chaque domaine malgré ses 88 députés sortants.

Accusations de violences sexuelles : les cinéastes Jacquot et Doillon en garde à vue à Paris

Nette accélération dans une enquête-phare du #MeToo français: les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon, accusés depuis plusieurs mois par Judith Godrèche et d'autres femmes de violences sexuelles, sont lundi en garde à vue à Paris à la Brigade de protection des mineurs (BPM).