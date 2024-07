Aéroport Roland Garros : le dispositif forte affluence activé dès ce vendredi

Dès ce vendredi 5 juillet 2024 et jusqu’au 31 août inclus, l’aéroport de Roland Garros met en place un dispositif pour réguler l’affluence dû à la période de vacances scolaires. Entre régulation des entrées, endroit interdit aux personnes accompagnantes et renforcement de la sécurité, l’aéroport sort les grands moyens. L’occasion de rappeler les différents objets interdits dans le bagage à main, souvent oublié des passagers (Photos : sly/www.imazpress.com)

Le mercredi, vendredi et samedi matin, l'aéroport de Roland Garros mettra en place un dispositif forte affluence pour permettre de réguler le flux de personnes.



Certains endroits comme la file d'enregistrement et l'espace Kiss and Fly seront strictement réservés aux passagers, sous contrôle d'un effectif de sécurité vu à la hausse pour l'occasion.