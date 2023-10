Aéroport : la fréquentation a augmenté de 4,7% en un an pour la période juillet-août

La haute saison de juillet-août 2023 s’est achevée sur un bilan positif pour l’aéroport Roland Garros, où le nombre de passagers a progressé pendant ces deux mois de 4,7% par rapport à 2022 et de 7,6% par rapport à 2019. Au terme des huit premiers mois de l’année, l’activité de l’aéroport enregistre une progression de 22% par rapport à l’année précédente et de 7,8% par rapport à 2019, avec 1,746 million de passagers enregistrés. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Si le trafic a reculé de 6,8% en juillet et de 4,6% en août sur l’axe Hexagone-Réunion, où les compagnies ont offert moins de capacités que l’an passé, il a augmenté de 26% sur les lignes régionales par rapport à 2022 et de 14% par rapport à 2019, année de référence pour le transport aérien depuis la crise sanitaire.

La liaison Réunion-Mayotte confirme son dynamisme et la fréquentation de la ligne Réunion-Maurice est repartie en forte hausse, dépassant les résultats de juillet-août 2019. Autre destination prisée des réunionnais, la Thaïlande a attiré pendant cette période de vacances 24% de passagers de plus qu’en 2019.

- +7,8% par rapport à 2019 -

Au terme des huit premiers mois de l’année, l’activité de l’aéroport La Réunion Roland Garros (1,746 million de passagers) enregistre une progression de 22% par rapport à l’année précédente et de 7,8% par rapport à 2019.

A fin août, le cap du million de passagers a été franchi sur les lignes entre les aéroports hexagonaux (Orly, Roissy, Marseille et Lyon) et La Réunion, soit 6,3% de mieux qu’en 2019. Une hausse de 2,1% est également enregistrée par rapport à 2022, année pendant laquelle la destination hexagonale avait encore bénéficié de la lenteur de la réouverture des frontières aériennes entre les pays de l’océan Indien.

La fréquentation des lignes régionales est en forte hausse (+66%) depuis le début de l’année par rapport à 2022 et dépasse de 10% le niveau de 2019. Les deux moteurs principaux de cette progression sont les lignes sur Mayotte et l’île Maurice, qui représentent désormais, à elles seules, 80% du trafic régional traité par l’aéroport La Réunion Roland Garros.

Les dessertes de l’Afrique du Sud, des Seychelles et des Comores ont pour leur part retrouvé un niveau d’activité comparable ou légèrement supérieur à celui d’avant la crise sanitaire. La reprise est plus lente sur Madagascar, en raison d’une offre de sièges en baisse : le nombre de passagers entre La Réunion et la Grande Île reste inférieur de 15% à celui de 2019.

Seule ligne long-courrier internationale au départ de l’aéroport La Réunion Roland Garros depuis l’interruption de la liaison vers Chennai en mai dernier, la liaison Saint-Denis-Bangkok, rouverte en 2022, a attiré près de 34 000 passagers de janvier à août 2023 : 21% de mieux qu’en 2019.

- Fret : 17 000 tonnes en huit mois -

Dans le domaine du fret, l’aéroport La Réunion Roland Garros a traité 17 073 tonnes de marchandises entre janvier et août 2023 : +2,5% par rapport à 2022, mais 2,8% de moins qu’en 2019.

Le trafic à l’import (13 068 tonnes) progresse de 5,6% par rapport à 2022 mais recule de 2,2% par rapport à 2019. A l’export, la baisse est un peu plus marquée : 4 005 tonnes traitées, soit –6,4% par rapport à l’année dernière et –4,6% par rapport à 2019. Ce reflux s’explique essentiellement par la baisse des expéditions d’ananas, en raison des difficultés de production rencontrées par cette filière.