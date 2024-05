Aéroport Roland-Garros : près de 800.000 passagers au cours des quatre premiers mois de l’année

L’aéroport de La Réunion Roland Garros a accueilli 797.267 passagers au cours des quatre premiers mois de l’année 2024, un chiffre en très légère progression (+0,3%) par rapport à la même période, l’année précédente. Si le nombre de passagers locaux, commençant ou terminant leur voyage à La Réunion, est en très légère baisse (-0,2%) par rapport à 2023, alors celui des passagers en transit (16 519) progresse fortement (+26%). Nous publions ci-dessous le communiqué de l'aéroport (Photo : www.imazpress.com)

L’activité sur l’axe métropole-Réunion (près de 449 000 passagers au cours de ce premier quadrimestre 2024) est quasiment stable sur un an (+0,4%). Sur les lignes régionales, le nombre de passagers (313.572) est stable (- 0,1%), avec une nouvelle progression du trafic entre La Réunion et Maurice : près de 200 000 passagers, +2,8% par rapport à l’année dernière.

Après avoir fortement progressé les années précédentes, l’activité est en recul de 7,3% entre La Réunion et Mayotte (59 377 passagers). A l’inverse, malgré la suspension de la ligne Saint-Denis–Fort-Dauphin–Tuléar depuis le 1er avril, le trafic se redresse entre La Réunion et les aéroports malgaches (41 932 passagers, +9,7%).

Sur les autres destinations, la baisse du trafic est notamment liée à la réduction d’activité d’Air Austral. Ainsi, le nombre de passagers a baissé de 54% par rapport à 2023 entre La Réunion et les Comores (desserte interrompue en mars et avril) et de 32% sur la ligne des Seychelles, suspendue le 1er avril. La fréquentation est aussi en baisse sur l’Afrique du Sud (-17%).

En revanche, le nombre de passagers progresse sur la ligne Saint-Denis—Bangkok : +6,1% par rapport à 2023 et avec un nombre de passagers proches de 18.000, à fin avril.

- Le fret en forte progression -

Le trafic de marchandises a enregistré une forte progression (+13,2%) au cours des quatre premiers mois de l’année. 9 787 tonnes ont été traitées à l’aérogare fret entre janvier et avril 2024, soit une augmentation de 9,9%.

Le trafic à l’import représente à lui seul 7 266 tonnes, en hausse de 14% en un an. Cette croissance a été particulièrement forte en avril (+46% par rapport en 2023), notamment en lien avec la demande générée par le Salon de la Maison et la foire agricole de Bras-Panon. Un vol cargo exceptionnel a également été organisé en avril pour acheminer des chevaux vers notre île.

Le trafic à l’export (2 521 tonnes) connaît aussi une croissance à deux chiffres (+11,1%) sous l’effet de la très forte hausse des exportations en transbordement entre Maurice et l’Hexagone. Les exportations locales sont pour leur part en net recul.