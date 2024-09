Aéroport Roland Garros : 13.000 mégots ramassés et 500 kilos de déchets récoltés en deux heures

Ce mercredi 18 septembre 2024, l'aéroport Roland-Garros et le Lions Club Renaissance Réunion (LCRR) se sont mobilisés à l'occasion de "World Clean up Day", journée mondiale dédiée à la protection de l'environnement. Au total, 13.000 mégots ont été ramassés en l'espace de deux heures et plus de 500 kilos de déchets. L'occasion également de présenter un nouveau dispositif de collecte de mégots "Vote a li met propre" (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Aujourd'hui avait lieu une opération de ramassage de déchets dans le cadre du World Clean Up Day", explique Maxime Leclercq, chef de projets de transition écologique à l'aéroport de Sainte-Marie.

Rassemblés, plusieurs personnels, une association et des partenaires pour "ramasser près de 500 kilos de déchets et plus de 40 litres de mégots – soit 13.000 mégots – ramassés sur deux heures".

L'objectif, "faire de la sensibilisation pour les personnes et de la prévention sur la thématique des mégots".

- Une boîte pour déposer ses mégots -

L'occasion également pour l'aéroport et le Lions Club Renaissance Réunion (LCRR) de présenter un nouveau dispositif de collecte de mégots "Vote a li met propre".

Le concept innovant et original de "ballot bin" venu d’Angleterre est fourni par le LCRR dans le cadre d’un partenariat avec l’aéroport.

"Cette boîte permet aux fumeurs de voter de façon ludique. Certes ce n'est pas suffisant mais ce dispositif a été prouvé dans de grandes villes où cela a réduit de 70% le nombre de mégots jetés à terre", indique Marie-Laure Wong de LCRR.

Reste désormais aux fumeurs de choisir – via cette boîte jaune – entre le rougail saucisse et le carry poulet.

- Le mégot déchet numéro 1 -

Selon l'ARS, "plus de 200 millions de cigarettes [sont] éparpillées chaque année dans les rues, les parcs, les plages et l’océan à La Réunion" si l'on prend en compte que 30% des cigarettes sont jetées par terre, et les 660 millions de cigarettes mises en vente en 2020 selon les derniers chiffres fournis par l'ORS Réunion (observatoire régional de santé).

Quel est l’impact écologique d’un mégot jeté dans la nature ?

Si les produits contenus dans la cigarette détruisent la santé de celui ou celle qui les ingère, ils ont également un impact sur les écosystèmes.

"Le filtre contient plusieurs milliers de substances chimiques (acide cyanhydrique, naphtalène, nicotine, ammoniac, cadmium, arsenic, mercure, plomb) dont certaines sont toxiques pour les écosystèmes", précise le ministère de la Transition écologique.

Chaque année, plus de 23 milliards de mégots sont jetés au sol et se retrouvent dans la nature. Lacs, rivières, océans, forêts, montagnes, aires de jeux ou encore trottoirs : tous sont impactés par la pollution qui découle des mégots abandonnés.

"Il faut savoir qu'un seul mégot pollue 500 litres d'eau", indique Matthias Commins, le fondateur de l'association. Il faut savoir aussi qu'on retrouve dans un mégot 2.500 éléments chimiques."

De plus, jeter son mégot est loin d’être anodin puisqu’il est une source de pollution environnementale importante. En effet, le filtre est composé de plusieurs matières plastiques dont de l’acétate de cellulose. Les filtres se dégradent entre 1 et 2 ans, mais l’un de ses composants, l’acétate de cellulose, met quant à lui près de 10 ans pour se biodégrader.

Pour rappel, le jet d’un mégot sur la voie publique conduit à une amende forfaitaire de 135 euros, pour abandon de déchets dans la rue.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com