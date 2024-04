La judokate Clarisse Agbegnenou de retour à La Réunion

La double championne olympique Clarisse Agbegnenou sera à la Réunion du 15 au 26 avril 2024, dans le cadre de sa préparation aux championnats du monde d’Abou Dhabi (19-24 mai), mais aussi des Jeux olympiques de Paris qui se profilent à l’horizon (26 juillet-11 août). Une belle nouvelle pour tout le judo réunionnais (photo : AFP)

C’est le plus gros palmarès du judo féminin français. Avec ses deux titres olympiques (individuel et mixte à Tokyo en 2021), ses six titres de championne du monde et ses cinq sacres européens, Clarisse Agbegnenou est un exemple de longévité au plus haut niveau.



Sur la route des Jeux olympiques de Paris, pour lesquels elle est d’ores-et-déjà sélectionnée en -63kg, la championne française a décidé de venir à nouveau se préparer à La Réunion.



Elle sera sur l’île du 15 au 26 avril prochains. Une nouvelle confirmée par la Ligue réunionnaise de judo, hier matin.



"On est super content d’accueillir à nouveau Clarisse, confie Justin Guillemin, le responsable du pôle espoirs de la Réunion. Elle aime notre île. Ça fait plusieurs fois qu’elle vient. Elle connaît désormais pas mal de gens ici. Elle prend plaisir à s’y ressourcer. Et le cadre d’entraînement lui plaît, ce qui peut que nous ravir. Cela prouve en tous les cas qu’elle nous fait confiance, et puis je crois pour finir que La Réunion représente une sorte de porte-bonheur pour elle".

En 2021, elle y était en effet venue quelques mois avant d’être sacrée à Tokyo. A l’époque, elle avait honoré de sa présence quelques séances de randoris organisées avec les judokas locaux. "Cette fois-ci, on s’adaptera à ce qu’elle veut, souligne Justin Guillemin. En fonction de ses attentes, on verra si on organise des séances où elle intervient auprès du pôle espoirs, ou dans les clubs. Le but est qu’elle se sente bien parmi nous et que l’on réponde à ses besoins".

Juste avant de venir à La Réunion, la septuple vainqueur du tournoi de Paris, qu’elle a encore remporté en février dernier, sera en stage à Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne)

- À la conquête d’un nouveau titre olympique -

Une équipe de France, version masculine, qui était déjà présente sur notre île en janvier dernier. Cette fois-ci, Clarisse Agbegnenou viendra à la Réunion, dans un cadre individuel.

La première fois qu’elle était venue, c’était en 2014. A l’époque, elle avait découvert La Réunion avec son club d’Argenteuil. Elle y était ensuite revenue lors du premier confinement en mars 2020, puis en 2021.

Lors de ce prochain séjour, elle préparera les championnats du monde. Elle a en effet choisi d’insérer les Mondiaux d’Abou Dhabi (du 19 au 24 mai) à son programme, alors que la Fédération française lui proposait plutôt l’un des deux Grand Slam, au Tadjikistan (du 3 au 5 mai) ou au Kazakhstan (du 10 au 12 mai), sur la route des JO de Paris, qui s’ouvriront le 26 juillet et où elle espère bien partir à la conquête d’un deuxième titre olympique consécutif en individuel.

fp/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com